Maribor znova brez Zlate lisice

Že 57. Zlata lisica (16. in 17. januar) verjetno bo, a zanesljivo ne v Mariboru. Odločitev bo padla v zgodnjih popoldanskih urah, ko si bo snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze ogledal še vitranško strmino v Podkorenu. Tam je na celotni progi več kot 90 centimetrov debela snežna odeja. Čeprav nato organizatorje čaka veliko dela s pripravo proge, pa gre pričakovati zeleno luč za selitev Zlate lisice na Gorenjsko.

Otoplitev in močno deževje sta Štajercem ob prehodu v novo leto odnesla zajeten del predhodno pripravljenega snega. Ob zagotovilih vremenoslovcev o vremenskem zasuku so se organizatorji z vodstvom ženskih tekem svetovnega pokala dogovorili tudi za 24-urni zamik snežne kontrole. "Cilj je res pobelilo, a to je le kulisa. Topovi so v spodnjem delu ponoči mirovali, saj pogojev za izdelavo snega ni bilo. Žal ni manevrskega prostora za tveganje. V predelu od Trikotne jase do cilja je premalo snega, časa pa nam zmanjkuje," je odločitev za vnovičen odhod "lisičk" izpod Pohorja komentiral vodja tekmovanja Mitja Dragšič.

Selitev na Gorenjsko "lisičkam" ni tuja Foto: Matic Ritonja/Sportida

Deja vu

Nad Mariborom se je torej odvila že večkrat videna zgodba. Štajerski smučarski delavci so v zgornjem delu proge, torej od štarta do Trikotne jase, pripravili zadostne količine snega, kritična pa je ostala radvanjska strmina. "Potrebujemo še dve to tri hladne noči," so, podobno kot v preteklih letih, vztrajno zagotavljali pregovorno optimistični organizatorji. A ob približevanju snežne kontrole in tekmovalnega vikenda je noči za ohladitev zmanjkalo. Tudi v noči na petek, ko naj bi prišlo do občutne ohladitve, so topovi v spodnjem delu proge ostali ugasnjeni. Z njimi pa je ugasnilo tudi upanje za dvojni veleslalomski program pod Pohorjem.

Zlata lisica je sicer nazadnje povsem brez tekem ostala prav pred desetimi leti, ko je bila veleslalomska preizkušnja prekinjena in nato odpovedana, podobne usode pa je bil nato deležen še slalom. V nadaljnjih letih pa so se "lisičke" še štirikrat zatekle v Kranjsko Goro, nazadnje lani. Zdi se, da se zgodba ponavlja tudi letos, pri čemer pa bo selitev letos logistično nekoliko lažja, saj so hotelske sobe v Kranjski Gori prazne, obenem pa zaradi tekem brez gledalcev tudi ne bo dela s postavljanjem tribun.