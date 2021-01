Poškodovani Kranjec je oder prepustil Pinturaultu

"Seveda pomislim na očeta. Toda z življenjem sem šel naprej," nam je pred dnevi, ko je zapuščal Livigno, kje je treniral, dejal Žan Kranjec. A če je glavo en mesec po družinski tragediji uspešno naravnal na podaljšan tekmovalni konec tedna, ga je tik pred nastopom na progi Chuenisbärgli na cedilu pustilo telo. Že v zadnjem obdobju je imel nekaj težav s hrbtom, ki pa so se na dan tekme še poslabšale. Kranjec, ki bi moral nastopiti s štartno številko štiri, je sicer opravil ogled proge, nato pa so se v slovenskem taboru odločili, da ga umaknejo s štarta. Zmagovalec lanske preizkušnje v Adelbodnu bo izpustil tudi sobotni drugi veleslalom in nedeljski slalom. "Odločili smo se, da ga pošljemo v Slovenijo, kjer bodo zdravniki opravili podroben pregled, na podlagi katerega bodo sprejete odločitve o nadaljnjih korakih," sporočajo iz slovenskega tabora.

Žan Kranjec je predčasno zapustil Adelboden. Foto: Sportida

Udarec za Kranjca in slovenski tabor je še toliko večji, ker so se zdravstvene težave pojavile na vrhuncu sezone. Proga v Adelbodnu mu je namreč zaradi izrazite tehnične narave pisana na kožo. To je dokazal tudi pred letom, ko je prav na tem tradicionalnem švicarskem prizorišču slavil svojo drugo in do danes zadnjo zmago. Z dvema ničlama 28-leti Vodičan, ki je bil na predhodnih veleslalomih sezone 2., 7., 9. in 19., izgublja karte v boju za kolajno v seštevku te discipline svetovnega pokala. Za nameček gre tudi za zadnji dve veleslalomski preizkušnji pred svetovnim prvenstvom, ki ga bo gostila Cortina d'Ampezzo.

Hadalin prekinil veleslalomsko sušo

Kot bi vedel, da mora ob zdravstvenih težavah reprezentančnega sotekmovalca še dodatno pritisniti na plin, je z dobro predstavo postregel Štefan Hadalin. v sedmem poskusu se je po enajstih mesecih znova vrnil v veleslalomski finale. Z visoko štartno številko 52 se je v prvi vožnji zavihtel na dvajseto mesto. V drugem nastopu položaja ni branil, temveč je odločno napadel. Posledično je storil tudi dve vidni napaki, tako da je ob prihodu v cilj zaostal za predhodniki, zaradi česar ni skrival jeze.

Toda grešili so tudi ostali, tako da je na koncu celo malce pridobil. Tekmo je zaključil na 18. mestu, kar je celo njegov drugi najboljši veleslalomski rezultat v karieri. Z njim je potrdil besede trenerja Klemna Berganta o dobri pripravljenosti v obeh tehničnih disciplinah. To bo skušal unovčiti tudi v preostanku tedna v Švici.

Alexis Pinturault je bil tokrat neulovljiv. Foto: Guliver Image

Pinturault odskočil

Medtem ko torej lanskoletni zmagovalec ni branil zmage, pa se je na najvišjo stopničko v velikem slogu zavihtel Alexis Pinturault, ki je v odličnih pogojih in sončnem vremenu pokazal tisto, kar klasična proga zahteva in najbolj nagrajuje. Tehnično odlično podkovani Francoz je bil v obeh vožnja zavoj pred tekmeci. Predvsem v prvi vožnji je demonstriral šolo veleslaloma. Vse tekmece je namreč prehitel skoraj za sekundo.

Najhitrejši je bil tudi v drugem nastopu, pred katero mu je sicer rokavico vrgel odlični Hrvat Filip Zubčić. Toda Pinturault je bil vnovič najhitrejši, skupno za kar sekundo in štiri stotinke sekunde. Toliko je za njim namreč zaostal Zubčić. Še sedem stotink več Marco Odermatt. V oči pa nato bode tudi vrzel do preostalega "veleslalomskega sveta". Že Alekander Aamodt Kilde je na četrtem mestu za zmagovalcem zaostal za kar dve sekundi in 21 stotink.

