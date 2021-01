Konec nekega obdobja

Pred natančno 30 leti je Nataša Bokal dobila slalomsko preizkušnjo svetovnega pokala v Kranjski Gori in tako zaključila obdobje slovenskih smučarskih zmag pod zastavo nekdanje Jugoslavije. Do danes so sicer slovenski smučarji slavili 85 zmag, od tega kar 61 pod samostojno zastavo.

Ko je pred enim mesecem Martin Čater v Val d'Iseru presenetil smukaško elito, je s tem slovenskemu alpskemu smučanju priboril že 85. zmago v zgodovini. Posebnost te zbirke pa je, da so smučarji zmage osvajali za dve različni državi. Do preloma je prišlo prav na današnji dan pred 30 leti. Slalomska zmaga Nataše Bokal v Podkorenu je bila namreč zadnja za Jugoslavijo. Dobrih pet mesecev pred osamosvojitvijo in deset pred ekspresnim sprejetjem pod okrilje Mednarodne smučarske zveze, s čimer je ta prehitela celo osrednji val mednarodnih priznanj. Z uspehom Škofjeločanke se je končalo posebno poglavje v zgodovini slovenskega športa. Poglavje, v katero sta veliko prispevala tudi Bojan Križaj in Mateja Svet.

Bojan Križaj in Mateja Svet sta se v zgodovino zapisala kot prva slovenska zmagovalca smučarskih tekem svetovnega pokala. Foto: Elan Več zmag za Slovenijo

Do prve slovenske zmage je bilo sicer treba čakati kar dolgo, do decembra leta 1993. Tedaj pa je sledil kar niz štirih zmag v roku enega meseca. Kmalu po zgodovinski zmagi Jureta Koširja na slalomu v Madonni di Campiglio (20. 12. 1993) so se namreč na najvišjo stopničko zavihtele še vražje Slovenke Katja Koren, Alenka Dovžan in Urška Hrovat.

Do danes so slovenski smučarji pod samostojno zastavo vknjižili 61 zmag, od katerih jih je več kot 42 odstotkov prispevala absolutna rekorderka Tina Maze (26 zmag). To sta tudi dve zmagi več od vseh zmag Križaja in ostalih še v času nekdanje Jugoslavije. Himna Hej Slovani je namreč ob slovenskih zmagah na smučarskih tekmah zadonela 24-krat.

Smučarske zmage za Jugoslavijo Bojan Križaj: 8

Mateja Svet: 7

Rok Petrovič: 5

Veronika Šarec, Nataša Bokal, Boris Strel in Grega Benedik: 1

Foto: Vid Ponikvar Smučarske zmage za Slovenijo Tina Maze: 26

Ilka Štuhec: 9

Špela Pretnar: 6

Urška Hrovat: 5

Jure Košir: 3

Žan Kranjec in Andrej Jerman: 2

Mitja Kunc, Katja Koren, Boštjan Kline, Mojca Suhadolc, Matjaž Vrhovnik, Alenka Dovžan, Andrej Miklavc in Martin Čater: 1 Tina Maze:Ilka Štuhec:Špela Pretnar:Urška Hrovat:Jure Košir:Žan Kranjec in Andrej Jerman:Mitja Kunc, Katja Koren, Boštjan Kline, Mojca Suhadolc, Matjaž Vrhovnik, Alenka Dovžan, Andrej Miklavc in Martin Čater:

Na današnji dan leta 1991 …

Dobra dva tedna po razglasitvi rezultatov plebiscita, ko je bilo jasno, da so slovenskim časom v jugoslovanskih okvirih šteti meseci, je Kranjska Gora v drugem januarskem koncu tedna leta 1991 petič prevzela Zlato lisico. Le leto po tem, ko je Mateja Svet obnorela 20 tisoč navijačev na Pohorju. Ker je Svetova pred tem presenetila s smučarskim umikom, se je zdelo, da se tudi zlati časi poslavljajo. Vrzel po menjavi rodov se je še posebej poznala v moški konkurenci. Bolj napredna je bila ženska reprezentanca, a je bil razplet tiste Zlate lisice vendarle prijetno presenečenje.

Kmalu po zlati Zlati lisici je Nataša Bokal prišla še do srebra na SP. Foto: Guliver Image

Začelo se je že z veleslalomsko preizkušnjo, ki jo je Nataša Bokal končala na drugem mestu. Kot bi ji uspeh dal dodatna krila, je naslednji dan še siloviteje udarila v slalomu. Zavihtela se je na najvišjo stopničko, na odru za zmagovalke pa sta ji družbo delali še Avstrijka Monika Meierhofer in rojakinja Veronika Šarec. Slovenski oziroma tedaj še jugoslovanski uspeh je z enajstim mestom dopolnila še Katjuša Pušnik.