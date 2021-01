Na (ne)domačem terenu: samostojne podjetnice v večini

Domača tekma, ki pa to tokrat ni v povsem pravem in predvsem polnem pomenu besede. Tako pred Zlato lisico meni glavni trener slovenske ženske ekipe za tehnični disciplini Sergej Poljšak, ki bo v ogenj poslal Tino Robnik in Ano Bucik, kot članice ločenih ekip pa se bodo skoraj na vrh podkorenske proge povzpele še Ilka Štuhec, Andreja Slokar, Neja Dvornik in kot najmočnejše orožje edina prava domačinka Meta Hrovat.

Po dve Primorki in Štajerki ter po ena Korošica in Gorenjka. A bolj kot regijska razpršenost slovenske zasedbe na 57. Zlati lisici v Kranjski Gori, ki že dolgo ni bila odeta v tako izrazito zimske barve, v oči bode zbranost z vseh delovnih oziroma trenažnih vetrov. Le Tina Robnik in Ana Bucik namreč delujeta v okviru tehnične ekipe, ki jo vodi reprezentančni trener Sergej Poljšak, medtem ko se je preostala četverica na Gorenjsko pripeljala v kombijih samostojnih ekip. Med "samostojne podjetnice", kot jim v šali rečejo v smučarskih kuloarjih, spadajo namreč tako povratnica na Zlato lisico Ilka Štuhec kot tudi edina prava domačinka Meta Hrovat ter najmanj izkušeni članici seksteta Neja Dvornik in Andreja Slokar.

"Vsekakor bi bilo za vse tehnično usmerjene smučarke bolje, če bi trenirale skupaj. Toda želje deklet, staršev, trenerjev in okolice so takšne, da raje trenirajo same. Nihče jih ni podil iz reprezentance," o razpršenosti razmišlja glavni trener Sergej Poljšak, ki se je nekoliko obregnil ob frazo o domači tekmi. "Lani smo pred tekmo v Podkorenu trenirali šest dni. Letos nismo opravili niti ene vožnje. Težko bi govoril o domači tekmi. Jasno je, da se bodo dekleta poskušala prav tukaj še posebej dokazati, a dejstvo je, da ta teren letos za nas takšen kot v Söldnu," je dodal.

Meta Hrovat upa, da bo zanjo Zlata lisica prelomnica. Foto: Sportida

Meta Hrovat: Ni mi lahko

Po daljšem času na štartu domačih tekem svetovnega pokala ni nobene debitantke (lani kar tri), predvsem pa so se že vse vsaj enkrat zavihtele do točk svetovnega pokala, čeprav ne nujno v veleslalomu. Tri so že stale na stopničkah za zmagovalke, a le ena v tej disciplini, in sicer Meta Hrovat, ki se veseli še tretje selitve tekmovanja v Podkoren. Pa ne da pregovorno srčnim mariborskim organizatorjem ne bi privoščila uspešne izvedbe tekmovanja na Pohorju, a ji s strmine pogled pač seže vse do domače hiše.

Večje je vprašanje, kam ji po nizu odstopov, zdravstvenih težav in prekinitvi ene tekme seže rezultatski pogled. "Trenutno nisem v najboljšem položaju. Ni mi lahko. Kar nekaj tekem zaporedoma je bilo daleč od želja. Težko je poiskati samozavest. Po vsaki tekmi se je treba pobrati. Če se to ponovi, se je še težje "sestaviti". A to je šport. Ta teden prinaša dve novi priložnosti. Poskušala ju bom izkoristiti," pripoveduje Hrovatova, lani celo tretja na domači tekmi.

Tina Robnik Foto: Sportida

Blizu stopničkam je bila lani v Kranjski Gori tudi Tina Robnik. Zgrešila jih je za vsega šest stotink. V novi sezoni tako visoko še ni bila. Po enem odstopu in eni povsem ponesrečeni vožnji je drugi veleslalom v Courcheveli končala na 16. mestu, njen napad na deseterico pa je na Semmeringu pred novim letom odpihnil veter.

"Moja forma je boljša kot na začetku sezone. Želim si prav na teh dveh tekmah pokazati najboljše vožnje. Gre za teren, ki mi ustreza. Vseeno pa ne bi govorila o konkretnih rezultatih. A verjamem, da bi prenos voženj s treningov moral zadostovati vsaj za deseterico," pripoveduje 29-letna Lučanka, ki se veseli tudi nekoliko daljše proge, a pravi, da to zanjo vendarle ni najtežji veleslalom v svetovnem pokalu. Izpostavlja predvsem Kronplatz. "Morda, ker sem ga tolikokrat presmučala," dodaja.

Po tisto, česar letos še ni doživela

Edina, ki je vse tri dosedanje veleslalome sezone končala med dobitnicami točk, je torej Ana Bucik, ki pa ne skriva, da si želi po uvrstitvah med 16. in 22. mestom tokrat storiti korak naprej. Da lahko tudi na zahtevni vitranški progi izziva svoj najboljši rezultat, je s 14. mestom dokazala prav lani.

Ilka Štuhec bo tokrat napadala iz ozadja. Foto: Reuters

"Že na začetku sezone sem pokazala nekaj solidnih voženj. A vse do danes mi še ni uspel nastop, po katerem bi si dejala: "To je to. To je moj maksimum." Seveda je moja želja, da bi prav ta konec tedna še nekaj dodala in se predstavila v najboljši možni luči," razmišlja Bucikova, ki je še v torek zvečer nastopala na slalomu v Flachauu in tekmo kot najboljša Slovenka končala na 18. mestu.

Skromnejše izhodišče in posledično cilje gre pripisati Štuhčevi, Dvornikovi in Slokajevi. Prva je sicer že osvajala veleslalomske točke, a bosta od zadnjega tovrstnega primera kmalu minili dve leti, poleg tega pa je imela takrat tudi precej boljšo štartno številko. Drugi dve pa sta se doslej edinih točk svetovnega pokala veselili v slalomu.