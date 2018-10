Zlata Urška iz rodu "vražjih Slovenk" na novem življenjskem slalomu

Ena od najboljših slalomistk v zgodovini slovenskega alpskega smučanja Urška Hrovat se dobrih 17 let po koncu kariere namesto med količki smuka med poslovnimi izzivi, smučarsko šolo in družino.

Bila je eden od najbolj prepoznavnih obrazov prve slovenske smučarske reprezentance po osamosvojitvi, udeleženka za Slovenijo zgodovinskih olimpijskih iger leta 1992 v Albertvillu in članica rodu vražjih Slovenk, ki je v dobršni meri poskrbel, da je smučarski šport v novi državi ohranil poseben status.

S petimi zmagami, dvema kolajnama v slalomskem seštevku svetovnega pokala in bronom na svetovnem prvenstvu 1996 velja za eno od najboljših slovenskih slalomistk vseh časov. In danes? Urška Hrovat ostaja vpeta v smučanje predvsem kot slovenska zastopnica za oblačila znamke Tenson.

Urška Hrovat v družbi deskarja Tima Mastnaka in smučarja Klemna Kosija Foto: Grega Valančič/Sportida

Švedski stiki

Ko je pred leti živela na Švedskem, je tam spoznala lastnika podjetja, ki jo je spodbujal k širitvi na slovenski trg. Sprva je bila zaradi široke ponudbe športnih oblačil do ideje zadržana, a si skandinavskih vrat nikakor ni zaprla.

"S podjetjem sem ostala v stiku. Ko pa se je ponudila priložnost sodelovanja s Smučarsko zvezo Slovenije, sem se lotila akcije," pravi 44-letna Ljubljančanka, ki je v znamko Tenson najprej "oblekla" alpske smučarje, zdaj še deskarje na snegu, veliko dela pa ima tudi z veleprodajo. "Z rezultati sem zadovoljna, čeprav moram za to delati od jutra do večera," dodaja.

Urška Hrovat (desno) ob osvojeni kolajni na SP Foto: Reuters Smučarska šola

Prav zaradi novih poslovnih obveznosti ima vse manj časa za lastno smučarsko šolo, ko jo kot direktorica Smučarskega zavoda Urška Hrovat in učiteljica tretje stopnje že vrsto let vodi v Kranjski Gori. Letos je že razmišljala, da bi se umaknila, toda …

"To šolo sem gradila vrsto let. Številne stranke se vračajo iz leta v leto, čeprav ne skrbim za promocijo. Ne želim pa šole s svojim imenom kar tako prepustiti nekomu drugemu," pripoveduje nekdanja smučarka, ki se šoli pozimi aktivno posveča predvsem ob koncih tedna in med prazniki.

Za svojo smučarsko dušo nima časa

"Lepo je, če lahko smučar znanje in izkušnje predaja mlademu rodu. Nekaj otrok iz moje šole se je nato preselilo tudi v klube, zato imam občutek, da sem nekaj naredila tudi za slovensko smučanje," pripoveduje Hrovatova, ki v okviru smučarke šole na snegu v povprečju letno preživi več kot 30 dni na snegu.

Na prelomu: uspehe v mlajših kategorijah, med drugim tudi zlato na MSP, je osvojila za Jugoslavijo, med članicami pa je bila že slovenska reprezentantka. Foto: Reuters

"A to so drugačni smučarski dnevi," se nasmehne in doda, da za svojo smučarsko dušo ne najde pravega časa. "Morda si le ob odprtju sezon v Avstriji, ko organiziramo izlete med četrtkom in nedeljo, privoščim nekaj voženj zase. Sicer pa preprosto nimam časa. No, sem pa v življenju smučala povsem dovolj," odgovarja svetlolasa Ljubljančanka.

Zdravstvena cena kariere

Časovna omejitev pa ni edini razlog za postopno odmikanje od alpskega smučanja. Hrovatova je namreč ena od tistih nekdanjih smučark, ki je poleg izkušenj in prijateljstev iz športa v novo življenje prenesla tudi zdravstvene težave. Ima težave s ščitnico in hernijo, najvišjo ceno pa je "plačal" križ. "Ne mine dan brez bolečin," pravi, a ob tem ne želi pretirano razglabljati o tem, ali se je bilo vredno žrtvovati.

"Športnik nikoli ne razmišlja o tem. Če bi, ne bi bil športnik. V smučanju se ti pač vedno lahko kaj pripeti. Včasih so razlogi tudi povsem genetski. Težava pa je tudi pomanjkanje časa po koncu kariere, ko smučar ne skrbi za svoje telo tako, kot bi moral. Mišice popustijo in težave pridejo še toliko bolj do izraza."

Luka Žagar in Urška Hrovat s sinom Filipom Foto: Mediaspeed Sin je izbral hokej

Kako pa danes gleda na svojo kariero in rezultate? "Sem realen človek. Nikoli nisem spala na lovorikah. Vedno sem strmela v prihodnost. Vem tudi, da z zdajšnjim razmišljanjem in znanjem ne morem spremeniti preteklosti. Smučarska kariera? Da, seveda lahko marsikaj tudi obžalujem. A vedno sem se tolažila, da bog že ve, zakaj se je kakšen dogodek zgodil. Moja pot je bila, kakršna je bila," odgovarja Hrovatova, ki je na smuči postavila tudi sina.

A bolj kot smučarski svet je sina Filipa, ki danes šteje osem let, osvojil hokej. Očetova zmaga? Urška si je namreč družino ustvarila z nekdanjim hokejskim reprezentantom Luko Žagarjem, ki smo ga lani že gostili v rubriki Druga kariera. "Resno trenira. Skoraj vsak dan. Smučanje? Pozimi ob koncih tedna," je pogovor sklenila smučarka, ki v svoji karieri zbrala 14 uvrstitev na zmagovalni oder svetovnega pokala.