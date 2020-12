Za vse to smo bili prikrajšani v letu 2020. Naj živi 2021!

Foto: Getty Images

OI

Največji športni dogodek na svetu, poletne olimpijske igre, bi se morale s slavnostnim odprtjem v japonski prestolnici začeti 24. julija, 9. avgusta pa bi olimpijci in njihovi navijači že ponosno preštevali medalje, a je v naraščajoči paniki v prvem valu pandemije sars-cov-2 prirediteljem hitro postalo jasno, da tako velikega projekta letos ne bo mogoče izpeljati. Mednarodni olimpijski komite in japonski prireditelji OI so se naposled dogovorili, da bodo igre prestavili za eno leto. Ostal pa je dvom, če bo leto dodatnega časa dovolj, da se poskrbi za varno izvedbo tekmovanj. Danes, ko se po svetu ljudje že cepijo proti koronavirusu, je videti, da bo to vendarle mogoče.

Foto: Reuters

Euro

Še en dogodek, ki je preprosto prevelik, da bi ga kar odpovedali, je evropsko nogometno prvenstvo. Kar 12 evropskih mest bi moralo od 12. junija do 12. julija gostiti tekmovanje 24 nogometnih reprezentanc na turnirju, s katerim bi Evropska nogometna zveza (Uefa) obeležila 60. obletnico prvenstev stare celine. Obetali smo si krasno nogometno poletje, pa čeprav se slovenski izbrani vrsti ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir, a smo ostali brez spektakla. Euro bodo izpeljali od 11. junija do 11. julija 2021.

Foto: Vid Ponikvar

Hokejsko SP

Če so olimpijske igre in evropsko nogometno prvenstvo prevelika dogodka, da bi ju lahko odpovedali, pa to ne velja za hokejska svetovna prvenstva. Ta potekajo vsako leto, gostitelji pa so že izbrani za nekaj let naprej, zato možnosti prestavljanja turnirjev Mednarodna hokejska zveza (IIHF) niti ni imela. Odpovedala je vse turnirje leta 2020, to pa je bila velika smola tudi za Hokejsko zvezo Slovenije, ki bi morala biti gostiteljica prvenstva divizije I v Ljubljani. V Hali Tivoli bi morali ljubitelji najhitrejše moštvene igre med 27. aprilom in 3. majem uživati v spopadih risov z izbranimi vrstami Francije, Avstrije, Južne Koreje, Madžarske in Romunije, ter stiskati pesti, da si Slovenci doma spet izborijo mesto v eliti, a so se morali obrisati pod nosom. Tudi v bližnji prihodnosti prvenstva pri nas ne bo, prireditelji turnirjev so za naslednjih nekaj let, kot že rečeno, izbrani.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dirka Po Sloveniji

V Sloveniji zadnjih nekaj let predvsem po zaslugi Primoža Rogliča vlada prava kolesarska evforija in ta zelo ugaja tudi prirediteljem največje profesionalne dirke na domačih cestah. Tradicionalna dirka Po Sloveniji je bila letos črtana s koledarja Mednarodne kolesarske zveze, ki se je s prireditelji dirk osredotočila predvsem na reševanje največjih in najbolj spektakularnih tourov. Sezona je bila precej osiromašena in zamaknjena, na koncu pa zaradi Rogliča in Tadeja Pogačarja za Slovence vendarle izjemna. No, domača dirka je eno leto izgubila, zato pa si obetamo, da bo izvedba leta 2021 še toliko slajša.

Foto: Gulliver/Getty Images

Wimbledon

Prvič po drugi svetovni vojni je bil odpovedan tudi najprestižnejši teniški turnir na svetu. Tekmovanj na sveti travi v Wimbledonu letos ni bilo, čeprav so preostale štiri turnirje velikega slama vendarle uspeli spraviti pod streho. Seveda brez gledalcev, pa vseeno.

Foto: Vid Ponikvar

Maratoni

Brez najbolj množične domače prireditve so ostali tudi tekači. Ljubljanskega maratona letos ni bilo, 25. izvedba tekaškega praznika je bila prestavljena na leto 2021. Za maratone je bila pandemija usodna, po svetu je bila izpeljana le peščica teh tradicionalnih tekov, odpadli pa so tudi največji v New Yorku, Bostonu, Berlinu …

Foto: Sportida

Pokal Vitranc

Če je pandemija številne športnike ustavila, še preden so začeli tekmovati, je zimskim športnikom pokvarila zaključek sezone. Svetovni pokal v alpskem smučanju je bil prekinjen konec februarja oziroma v začetku marca, brez moških tekem pa je tako ostala tudi Kranjska Gora. Slaloma in veleslaloma za tradicionalni pokal Vitranc v Podkorenu letos tako ni bilo, k sreči so nekaj tednov prej tam izpeljali vsaj ženski tekmi Zlate lisice, ki ju v Mariboru zaradi vremena ni bilo mogoče izvesti.

Foto: CEV

Odbojkarska liga narodov

Slovenska odbojkarska reprezentanca je z velikimi ambicijami pričakovala ligo narodov, a se je seveda zapletlo. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je marca še optimistično prestavila začetek elitnega tekmovanja na obdobje po olimpijskih igrah, kmalu pa spoznala, da je vztrajanje pri izvedbi lige povsem nerealno. Slovenski odbojkarji bodo morali še malo počakati.

Foto: Vid Ponikvar

Svetovno prvenstvo v dvoranski atletiki

Najboljši atleti sveta, tudi slovenski, bi se morali od 17. do 19. marca potegovati za kolajne na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Nanjingu. Marec je bil zelo neprimeren mesec za organizacijo takšnega tekmovanja, prizorišče na Kitajskem, v epicentru novega koronavirusa, še manj. Prvenstvo je bilo obsojeno na odpoved, odneslo jo je s prestavitvijo na leto 2021.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

SP v umetnostnem drsanju

Umetnostno drsanje je šport, na katerega se v Sloveniji ne oziramo kaj preveč, po svetu pa je izjemno priljubljeno. Svetovno prvenstvo, ki bi ga moral med 16. in 22. marcem gostiti Montreal v Kanadi, bi bilo eno večjih dogodkov zgodnje pomladi, pa so načrti seveda klavrno propadli.

