Izgon Sebastiana Vettla

Jubilejna 70. sezona svetovnega prvenstva formule ena je za nami, minila je v znamenju prevlade Lewisa Hamiltona, ta je v lovu na sedmi naslov svetovnega prvaka ujel in prehitel slavnega Michaela Schumacherja. Medtem ko je moštvo Mercedes tekmecem prepustilo drobtinice, je slavni Ferrari zdrsnil v povprečje, ob koncu sezone nas je na smrt prestrašil Romain Grosjean … Tukaj je deset stvari, ki so zaznamovale sezono 2020.

Čudež Romaina Grosjeana

Za najbolj spektakularen dogodek sezone je poskrbel Francoz Romain Grosjean, ki je na dirki za VN Bahrajna doživel grozljivo nesrečo in jo, kot po čudežu, odnesel le z manjšimi poškodbami. Tako strašnih prizorov v formuli ena k sreči nismo videli že dolgo. Grosjean je že v prvem krogu po dotiku z Danilom Kvjatom izgubil nadzor nad svojim haasom in z 220 kilometri na uro treščil v zaščitno ogrado. V silovitem trku je njegov dirkalnik prepolovilo, za nameček pa je vozilo še zagorelo.

Grosjean je ostal ujet v gorečem kokpitu, ta je zdrsnil pod ogrado na zunanji del, zdravniška ekipa z Alanom van der Merwejem in Ianom Robertsom na čelu je bila hitro na prizorišču nesreče, a je Grosjean iz gorečega bolida zlezel kar sam. Pozneje se je izkazalo, da je trčenje, v katerem je na njegovo telo delovala sila 53 G, kot so izračunali, preživel z nekaj manjšimi opeklinami. Za čudežno preživetje se lahko Francoz zahvali predvsem zaščitnemu loku nad kokpitom, tako imenovanemu halo okvirju.

Lewis Hamilton podira rekorde. Foto: Reuters

Hamiltonovi rekordi

Leto je sicer zaznamoval svetovni prvak Lewis Hamilton. Z 11 zmagami v sezoni je z udobno prednostjo prišel še do svojega sedmega naslova svetovnega prvaka, s katerim se je na vrhu večne lestvice izenačil z Michaelom Schumacherjem, ob tem pa je presegel še en rekord legendarnega nemškega dirkača. Njegovih 91 zmag namreč. Hamilton je zdaj pri številki 95.

Mercedes spet brez izzivalca

Hamiltonov dosežek ne bi bil mogoč brez odličnega dirkalnika. Mercedes se je spet poigral s konkurenco. Dirkača srebrnih puščic, Hamilton in Valtteri Bottas sta dobila 12 od 17 dirk sezone, dve sta prepustila Maxu Verstappnu in po eno Pierru Gastlyju ter Sergiu Perezu. Drugi je zmagal v bolidu Racing Pointa, ki ga prav tako poganja Mercedesov agregat, za nameček pa naj bi bil skoraj popolna kopija lanske srebrne puščice, kar je bilo tudi predmet spora s preostalimi ekipami v karavani, zato lahko tudi to pripišemo Mercedesu, preostale tri zmage pa so šle k Hondi, ki poganja Verstappnov Red Bull in Gaslyjev Alpha Tauri. Mercedes je v prvenstvu konstruktorjev slavil še sedmo leto zapored.

Mercedes še sedmo leto zapored brez konkurence. Foto: Reuters

Implozija Ferrarija

Ferrari je najslavnejše moštvo v formuli ena, lani je v prvenstvu še kljuboval Mercedesu, letos pa povsem potonil v povprečnost. Šesto mesto v prvenstvu konstruktorjev Italijanom zagotovo ni v čast, tudi slabi rezultati v formuli ena pa so bržčas eden od razlogov za pretres v vodstvu slavnega proizvajalca prestižnih avtomobilov. Izvršni direktor Ferrarija Louis Camilleri je v začetku decembra odstopil s položaja, zdaj je ogrožena tudi služba vodje Ferrarijeve ekipe v formuli ena Mattie Binottija, ki ga je v začetku leta 2019 kot zamenjavo za Maurizia Arrivabeneja pripeljal prav Camilleri. Binotto se je sicer ob koncu sezone 2020 razveselil napredka pri razvoju dirkalnika, a je bilo to premalo in prepozno, da bi pomirilo glasne kritike italijanskega inženirja, rojenega v Švici. Moštvo, ki na naslov prvaka čaka od leta 2007, se bo poskušalo v prihodnji sezoni na pota stare slave vrniti z dirkaškim dvojcem Charles Leclerc – Carlos Sainz ml.

George Russel in koronavirus

Tudi formulo ena je v letu 2020 močno zaznamovala pandemija novega koronavirusa, a večjih zapletov zaradi novega koronavirusa vendarle ni bilo. Je pa za boleznijo covid-19 zbolel prav najboljši dirkač prvenstva Lewis Hamilton, ki je moral svoj sedež za dirko v Bahrajnu prepustiti mlademu rojaku Georgeu Russlu, sicer članu povsem nekonkurenčnega moštva Williams. Dvaindvajsetletnik je priložnost imenitno izkoristil, v sobotnih kvalifikacijah zaostal le za Bottasom, na nedeljski dirki pa se je peljal krstni zmagi naproti, preden ga je ustavila predrta pnevmatika. Russel je z odličnimi vožnjami razkril superiornost Mercedesovega dirkalnika, obenem pa naznanil prihod nadarjene mlade generacije.

George Russell je pokazal talent. Foto: Reuters

Prvenec Pierra Gaslyja

Eden od junakov te mlade generacije je zagotovo 24-letni Francoz Pierre Gasly, ki je na dirki za VN Italije v Monzi prišel do svoje prve zmage v formuli ena. Dirko je začel z desetega štartnega mesta in imel srečo pri postanku v boksih, kamor so ga vodilni strategi moštva Alpha-Tauri poklicali, preden je prvič na stezo zapeljal varnostni avto. V kaosu Monze so kratko potegnili največji favoriti, razmere pa je dodobra izkoristil mladi val dirkačev. Ob Gaslyju sta namreč na stopničkah stala še 26-letni Carlos Sainz mlajši in 22-letni Kanadčan Lance Stroll. Francozi so na zmago čakali pod leta 1996, ko je na najvišjo stopničko v Monaku stopil Olivier Panis.

Prebliski Lancea Strolla

Mladi Kanadčan je v tej sezoni še tretjič v karieri stopil na oder za zmagovalce, navdušil pa je tudi v kvalifikacijah pred dirko za VN Turčije v Istanbulu, ko je osvojil svoj prvi "pole position" v formuli ena. Bil je sploh prvi, ki je prekinil kvalifikacijsko prevlado Mercedesa (Hamilton in Bottas sta dobila 15 od 17 kvalifikacij v sezoni), kar je prav na zadnji dirki sezone uspelo le še Nizozemcu Verstappnu.

Sergio Perez je preživel covid-19 in prišel do prve zmage v F1. Foto: Reuters

Konec čakanja za Sergia Pereza

Do prve zmage v karieri v formuli ena se je letos prebil tudi 30-letni Mehičan Sergio Perez. Uspelo mu je na predzadnji dirki sezone v Sakhirju v Bahrajnu, na zmagoslavje pa je čakal kar 191 dirk. Tudi dirkač moštva Racing Point je podobno kot Gasly v Monzi izkoristil kaotične razmere, ohranil zbranost in se veselil največjega uspeha v karieri. Tudi Perez je sicer v začetku sezone staknil covid-19 in dva tedna preživel v samoizolaciji.

Izgon Sebastiana Vettla

Precej klavrno pa se je končala zgodba štirikratnega svetovnega prvaka Sebastiana Vettla v legendarnem moštvu Ferrari. Že drugo sezono zapored je 33-letni Nemec vozil v senci mladega moštvenega kolega Charlesa Leclerca, njegovo nezadovoljstvo z vse manj konkurenčnim dirkalnikom Scuderie pa je skozi sezono postajalo vse glasnejše. Izkazalo se je, da je nezadovoljstvo obojestransko, saj je tik pred začetkom sezone izvedel, da moštvo iz Maranella z njim ne bo podaljšalo pogodbe. V šestih sezonah pri Ferrariju je Vettel zbral 14 zmag, letos se stopničkam ni niti približal, z vsega 33 točkami pa je prvenstvo končal na 13. mestu med dirkači. Formule ena vseeno ne zapušča, prihodnje leto bo dirkal za Aston Martin.

Slovo legende

Na dirkaških stezah žrtev letos ni bilo, pa čeprav nas je Grosjean močno prestrašil, a se je pa vseeno poslovila legenda tega športa. 12. aprila je v 91. letu starosti umrl nekdanji britanski as Stirling Moss, ta v formuli ena velja za "največjega dirkača, ki nikoli ni osvojil svetovnega prvenstva". Moss je v desetletni karieri v F1 (1951–1961) nastopil na 66 dirkah in dosegel 16 zmag, skupno pa 24-krat stopil na oder za zmagovalce. V sedmih sezonah od leta 1955 do 1961 je bil štirikrat podprvak in trikrat tretji.

