Presenečenje v Turčiji: Lance Stroll do prvega "pola" v karieri

Za Strolla je bil današnji "pole position" sploh prvi v karieri. Uspeh Racing Pointa pa je dopolnil še Mehičan Sergio Perez s tretjim časom kvalifikacij. Četrti čas pa je dosegel Tajec Alexander Albon (Red Bull).

Prireditelji v Turčiji so imeli danes veliko težav z vremenom. Zaradi dežja so kvalifikacije najprej morali prestaviti, nato je bilo dogajanje večkrat prekinjeno zaradi zdrsov dirkalnikov s steze, na koncu pa je odločala tudi prava izbira gum.

Dirkača, ki se še borita za naslov prvaka, v deževni loteriji nista bila pri vrhu. Vodilni v SP Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil šele šesti, njegov moštveni sotekmovalec Finec Valtteri Bottas, ki ima ob 85 točkah zaostanka edini še teoretične možnosti, da Hamiltonu odpelje letošnjo lovoriko, pa deveti.

Tudi tretji prosti trening minil v znamenju dežja in spolzkega asfalta

Še pred kvalifikacijami so dirkači v Istanbulu opravili še s tretjim prostim treningom, na katerem je bil najhitrejši Verstappen. Zadnji trening pred kvalifikacijami je minil v dežju, ki je na novem in že tako zelo spolzkem asfaltu moštvom povzročil veliko težav in botroval majhnemu številu odpeljanih krogov.

Verstappen je bil z 1:48,485 za slabo sekundo hitrejši od Monačana Charlesa Leclerca (Ferrari). Tretji je bil z zaostankom sekunde in pol Nizozemčev moštveni kolega, Tajec Alexander Albon.

Vsi dirkači so le za kratek čas prišli na stezo, redki pa so v spolzkih razmerah odpeljali hiter krog, med njimi tudi oba Mercedesa.

Dež naj bi padal tudi v nedeljo na dan dirke. Na njej si lahko Hamilton že zagotovi sedmi naslov svetovnega prvaka, če osvoji tri točke več od najbližjega zasledovalca Bottasa.

