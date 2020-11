Hamilton ponosen, da se lahko izenači s Schumacherjem

Če bo prvak tudi za sezono 2020, bo Hamilton izenačil še en rekord Michaela Schumacherja; potem ko je letos ujel in tudi že presegel tistega po številu zmag na dirkah (91), ki se je nekoč zdel neulovljiv, je zdaj na vrsti naslednji.

Britanec ima doslej šest naslovov prvaka, če bo zmagal še letos, se bo po številu lovorik izenačil z Nemcem pri sedmih.

Za to ima zelo dobre možnosti, teorijo pa bi lahko v prakso prelil že ta konec tedna v Turčiji. Pred začetkom dogajanja je britanski zvezdnik formule 1 strnil vtise in poudaril, da mu možnost izenačenja rekorda pomeni veliko.

Bo v naslednji sezoni še tekmoval?

"Bil bi izjemno ponosen, če bi se izenačil z Michaelom Schumacherjem," je dejal Hamilton. Obenem je danes nekoliko omilil svoje izjave po prejšnji dirki, iz katerih je bilo mogoče razbrati tudi, da ga v naslednji sezoni morda ne bo več v karavani formule 1.

"Nič ni dokončno, v tem trenutku se še pogovarjamo in nimam občutka, da bi bilo karkoli odločeno. Rad imam dirkanje, v njem uživam in rad imam izzive, to se ne bo spremenilo. Si pa zlahka predstavljam, da bi dirkaško kariero nadaljeval pri Mercedesu, skupaj lahko še veliko dosežemo," je dejal Hamilton.

Foto: Reuters

Ustavi ga lahko le še Bottas

Če njegova dirkaška prihodnost vendarle kljub tem besedam še ni povsem jasna, pa so takšne številke pred zadnjo dirko. Zdaj ima 85 točk prednosti pred Bottasom, ki je ostal edini tekmec v boju za naslov, vsi drugi so predaleč zadaj. Če bo razlika po dirki v Turčiji 78 točk, bo naslov njegov že v nedeljo. V tem primeru nato namreč lahko do konca sezone ostane brez ene same točke, ker bi se lahko Bottas le še izenačil z njim, odločalo pa bi več zmag, ta kriterij je krepko na Hamiltonovi strani (trenutno 9-2). Hamilton bo prvak v vsakem primeru že v nedeljo, če bo na cilj pripeljal pred moštvenim tekmecem.

"Poskušal bom vse, da bi odločitev o prvaku odložil," pa je o tej temi dejal Finec.

Za preprečitev Hamiltonovega šestega naslova po letih 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 in 2019 pa mora Finec v nedeljo končati pred Britancem. To pomeni, da mora zmagati in dobiti še dodatno točko za najhitrejši krog, da bo odločitev še preložil vsaj do prve dirke v Bahrajnu. V teoretičnih preračunavanjih, kdaj bo Hamilton prvak kljub zaostanku za Bottasom, je še deset različnih možnosti, pri čemer gredo njune uvrstitve od 2. mesta (Bottas) do 5. (Hamilton), pa vse do 6. mesta Bottasa brez dodatne točke in desetega Hamiltona, kar bi tudi še bilo dovolj za slednjega. Če pa bo Bottas sedmi ali slabši, pa bo Hamilton tudi že prvak.