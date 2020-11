Hamilton v Imoli do 93. zmage, na stopničkah še Bottas in Ricciardo

Z novo zmago, že deveto v tej sezoni in skupno 93. v karieri, se je Hamilton še bolj utrdil v skupnem vodstvu, kjer je Bottas njegov najbližji zasledovalec.

Z dvojnim uspehom pa si je moštvo Mercedes že dokončno zagotovilo konstruktorsko lovoriko v tej sezoni, za Mercedes je to že sedma zaporedna konstruktorska zmaga v SP. To je dosežek, ki v zgodovini formule ena ni uspel še nobenemu konstruktorju.

A phenomenal achievement from @MercedesAMGF1 as they rewrite the F1 record books



The first team in history to win seven straight constructor titles! 🤩 🏆#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/iYIKKrkuU7