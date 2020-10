Bottas v kvalifikacijah v Imoli hitrejši od Hamiltona

V Imolo so se dirkači formule 1 v koronski sezoni vrnili po 14 letih premora. Zaradi varnostnih ukrepov tekmovanje poteka brez gledalcev, opravili pa so tudi le en prosti trening po nekoliko spremenjenem programu konca tedna, dobil ga je Hamilton pred Verstappnom in Bottasom.

Iz druge vrste bo v nedeljo poleg Verstappna začel še Francoz Pierre Gasly (Alpha Tauri), za katerega je bilo to izenačenje doslej najboljšega kvalifikacijskega dosežka. Iz tretje pa bosta startala Avstralec Daniel Ricciardo (Renault) in Tajec Alexander Albon (Red Bull).

Novo razočaranje je doživel nekdanji štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel. Nemški dirkač Ferrarija se ni prebil v zadnji del kvalifikacij in bo začel le s 14. mesta. Nekoliko bolje se je odrezal drugi Ferrarijev dirkač Monačan Charles Leclerc, ki je bil sedmi.

Valtteri Bottas: "Ta steza je lepa in krasno je na njej osvojiti 'pole'. Kar streslo me je. V zadnjem krogu sem vedel, da moram tvegati in močno pritisniti, avto pa se je lepo odzval. Veselim se že jutrišnjega dne."

