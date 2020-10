Ekipa Alfa Romeo ne bo menjala dirkačev

Finski veteran Kimi Räikkönen in Italijan Antonio Giovinazzi bosta tudi v sezoni 2021 svetovnega prvenstva v formuli 1 dirkala za ekipo Alfa Romeo, so danes sporočili iz tabora italijanske ekipe. Enainštiridesetletni Räikkönen in 26-letni Giovinazzi bosta tako barve tega moštva skupaj zastopala še tretjo zaporedno sezono. Alfa Romeo je trenutno osma med desetimi ekipami v seštevku svetovnega prvenstva formule 1, kjer je do konca sezone še pet dirk.