Nekdanji šef Ferrarija razkril, kako s Schumacherjem preživljata skupni čas

Čeprav je zdravstveno stanje nekdanjega sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli ena Michaela Schumacherja še vedno skrivnost, pa Jean Todt, nekdanji dirkaški šef Peugeota in Ferrarija ter aktualni predsednik Svetovne avtomobilistične zveze (FIA), vsake toliko časa postreže z zanimivimi podrobnostmi.

"Michaela obiskujem redno in takrat skupaj gledava televizijo," je Jean Todt, eden redkih, ki ima stike s poškodovanim Michaelom Schumacherjem, presenetil v pogovoru za časopis De Telegraaf, ki ga je povzela večina svetovnih medijev.

S temi besedami je dopustil možnost, da se Schumijevo zdravstveno stanje izboljšuje, čeprav o tem v resnici že vse od tragične nesreče na francoskem smučišču Meribel leta 2013 ni nobenih uradnih informacij.

"Njegov boj se nadaljuje, skupaj z njegovo družino in zdravstvenim osebjem," je dodal Todt.

Ob vprašanju, ali je Schumacher dovolj pri močeh, da se zaveda uspeha svojega 20-letnega sina Micka Schumacherja, ki naj bi prihodnje leto debitiral v formuli ena, pa je bil precej bolj zadržan.

"O tem ne bom govoril. Nočem v podrobnosti, to so osebne zadeve," je odgovoril in raje povedal svoje mnenje o mladem dirkaču

"Mick je mlad, nadarjen dirkač. Ima pomemben priimek, a priimek sam od sebe še ne vozi avta. Ko bo vstopil v svet formule ena, ne bo takoj imel zmagovalnega avta, potreboval bo še nekaj časa. Za zdaj je še prezgodaj trditi, da ga krasi očetov talent oziroma talent Maxa Verstappna ali Lewisa Hamiltona. Tega še ne vemo," je sklenil prvi mož FIE.