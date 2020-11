Čudovita novica za ljubitelje formule 1, leto 2021 bo rekordno

Za zdaj še ni znano, kaj bo s prvencem F1 v Vietnamu. Datum dirke, 25. april, je vpisan v koledar brez gostitelja, a dirka še ni potrjena.

Po poročanju BBC dirke v Hanoju po avgustovski aretaciji župana in velikega podpornika dirke Nguyena Duc Chunga zaradi korupcije tekme za SP tam še ne bo. VN Vietnama bi morala prvenec v F1 sicer doživeti letos, a je bila tekma zaradi koronavirusa sprva preložena, nato pa dokončno odpovedana.

BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW