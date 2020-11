Verstappen najhitrejši, Hamilton odvozil le nekaj krogov

Voznika favoriziranega Mercedesa sta bila zadržana, Finec Valtteri Bottas je dosegel deveti, Britanec Lewis Hamilton, ki si lahko v nedeljo že pribori sedmi naslov svetovnega prvaka in se s tem izenači z Nemcem Michaelom Schumacherjem, pa 15. čas, odvozil je le nekaj krogov.

CLASSIFICATION: END OF FP1 ⏱️



A top ten with a few surprises following the first F1 session in Istanbul since 2011#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/1aY03cnZ0v