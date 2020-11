Verstappen najhitrejši na obeh treningih, Hamilton nezadovoljen s podlago

Verstappen je dosegel čas 1:28.330, boljši čas od časa, ki ga je dosegel na prvem treningu (1:35,077), ko je bil tudi najhitrejši.

Za njim je bil Charles Leclerc v Ferrariju (+0,401), tretji pa Finec Valtteri Bottas za volanom Mercedesu (+0,575). Hamilton je bil na drugem treningu četrti (+0,850). Na prvem treningu je bil Botas deveti, Hamilton pa 15.

