Odhod predsednika, slaba sezona v F1: kdo bo vodil Ferrari?

So bili slabi rezultati v formuli ena med razlogi nenadnega odhoda predsednika Louisa Camillerija?

Ferrari je bil lani v svetovnem prvenstvu formule ena še drugi za Mercedesom, letos pa so prvenstvo končali komaj na šestem mestu, 424 točk za zmagovalno nemško ekipo. Njihova dirkača Charles Leclerc in Sebastien Vettel sta sezono brez zmage končala na osmem oziroma trinajstem mestu. Ali je bil slab izkupiček leta eden izmed razlogov za nenaden odstop predsednika Ferrarija Louisa Camillerija ni znano; odstop naj ne bi bil povezan z njegovimi zdrastvenimi težavami. Camilleri je trenutno okužen s covidom-19 in tudi hospitaliziran.

Mike Manley se omenja kot eden najresnejših kandidatov za vodenje Ferrarija. Foto: Reuters

Kdo bo prevzel vodenje Ferrarija v prihodnosti? Uradnih podatkov iz Maranella kajpak še ni. Po poročanu italijanskih medijev je najresnejši kandidat kar trenutni predsednik koncerna FCA Fiat Chrysler Mike Manley. 56-letnik je po prevzemu FCA uspel doseči zelo dobre rezultate z znamko Jeep, trenutno pa je njegova prioriteta predvsem združitev s koncernom PSA Peugeot Citroen. Manley do zdaj tudi nima resnejših izkušenj z avtomobilskim športom na najvišji ravni, ki pa je sestavni del Ferrarijeve znamke.

Med mogočimi kandidati se omenjajo Maseratijev operativec Davide Grasso, nekdanji predsednik Vodafona Vittorio Colao, italijanski mediji in Reuters omenjajo tudi Applovega finančnika Luco Maestrija in celo nekdanjega Applovega oblikovalca Jonyja Ivea.

Delovanje Ferrarija prav gotovo dobro pozna nekdanji predsednik Lamborghinija in Ferrarijeve ekipe F1 Stefano Domenicali, ki pa se mu vendarle obeta služba prvega moža cirkusa F1.