Štirikratni svetovni prvak bo Ferrari zamenjal za Aston Martin

Štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel ostaja v formuli 1. Po letošnji sezoni, ko mu poteče pogodba s Ferrarijem, bo kariero nadaljeval v britanski ekipi Aston Martin, nasledniku Racing Pointa. Novico so danes potrdili v Racing Pointu in tako končali ugibanja o Vettlovi nadaljnji usodi.

Vettel bo v ekipi zamenjal Mehičana Sergia Pereza. "Zame je to nova dogodivščina z res legendarnim proizvajalcem odličnih avtomobilov," je ob tem tik pred VN Toskane dejal zmagovalec 53 dirk v formuli 1. To je storil nekaj dni pred nedeljsko dirko, na kateri bo Ferrari praznoval jubilejni 1000. nastop v kraljevskem avtomobilističnem tekmovanju.

Vettla bo pri Ferrariju nadomestil Sainz ml.

A ugibanja o Vettlovi usodi so se stopnjevala. Poznavalci so ga vnaprej povezovali z Aston Martinom, še posebej po tem, ko je Perez že sporočil, da po sedmih letih zapušča ekipo. Pri Ferrariju pa so že maja napovedali, da bo Vettla v ekipi zamenjal Carlos Sainz mlajši. Takrat so se pojavili tudi namigi o Vettlovem koncu kariere, saj v drugih velikih moštvih prostora zanj ni bilo.

Britanci si želijo z ekipo prodreti v sam vrh in pri tem računajo na Vettlove izkušnje. Teh ni malo. Preden je začel dirkati na najvišji ravni, je bil Nemec rezervni voznik moštva BMW-Sauber in leta 2007 je dobil prvo priložnost na tekmi.

Leto kasneje je presenetil konkurenco z dirkalnikom moštva Torro Rosso na deževni dirki v Monzi in premagal izkušene tekmece z boljšimi bolidi.

Takrat je postal najmlajši zmagovalec dirke formule 1 v zgodovini, leta 2010 pri Red Bullu pa najmlajši svetovni prvak. Uspeh je nato še trikrat ponovil, pri Ferrariju, kamor je prestopil leta 2015, pa mu to ni uspelo.