Kljub epidemiji so zaslužili 31 milijonov evrov #video

Med desetimi največjimi zaslužkarji najdemo sedem moških in le tri dekleta. Novak Đoković in Dominic Thiem sta bila edina igralca, ki sta presegla 6 milijonov dolarjev. Malce težje je sicer primerjati seriji ATP in WTA, saj gre za dve različni organizaciji. Pravzaprav se moški in dekleta lahko primerjajo na turnirjih za grand slam, kjer so nagrade za vse enake. Pri vseh igralcih smo upoštevali tudi zaslužke v dvojicah.

Novak Đoković je s turnirskimi nagradami v karieri zaslužil 121 milijonov evrov. Foto: Reuters

Če se ne bi zgodil scenarij sodnica, bi bil znesek veliko višji

Prvo mesto si je priboril Novak Đoković, prvi igralec sveta. Srb, ki je v letošnjem letu osvojil štiri lovorike, je s turnirskimi nagradami zaslužil 5,4 milijona evrov. Največji kupček denarja mu je prinesla zmaga na OP Avstralije. Poleg Melbourna je zmagal še turnirje v Dubaju, Cincinnatiju in Rimu. Njegov znesek bi bil lahko še veliko višji, če ne bi bil izključen z OP ZDA. Spomnimo, tam je po nesreči v vrat zadel linijsko sodnico in sanj o morebitni zmagi je bilo konec. Beograjčan je trenutno igralec, ki je v karieri zaslužil največ denarja s turnirskimi nagradami – 121 milijonov evrov.

Avstrijec je polovico zaslužil samo z zmago v New Yorku Se bo Dominic Thiem kmlau prebil med dest največjih zaslužkarjev. Foto: Reuters

Na drugem mestu je Dominic Thiem. Skoraj polovico letošnjega zaslužka je zaslužil z zmago na OP ZDA, kar je njegova prva zmaga na turnirjih za grand slam. Prav tako je to zanj tudi edina zmaga v letošnji sezoni. Avstrijec je zaslužil nekaj več kot 5 milijonov evrov. Če bo Thiem nadaljeval v tem slogu, se bo prihodnje leto prebil med deset največjih zaslužkarjev na teniški turneji. Trenutno je z 28 milijoni evrov na 11. mestu.

Sofia Kenin je bila zelo uspšna tudi v igri dvojic. Foto: Gulliver/Getty Images

Tretje mesto si je priigrala 22-letna Sofia Kenin. Američanki so na račun nakazali 3,5 milijona evrov in je v prvi deseterici izbranih igralk in igralcev ena od tistih, ki je največ zaslužila z igranjem v dvojicah (100 tisoč evrov). Trenutno četrta igralka sveta je letos zmagala na dveh turnirjih. Največji kos denarne pogače je dobila z zmago na OP Avstralije, oktobra je igrala še v finalu OP Francije.

Rafael Nadal je letos še 13. zmagal na OP Francije. Foto: Guliver/Getty Images

Kralj peska se je ustavil pri 3,2 milijona evrih

Na četrto mesto se je zavihtel eden od najboljših igralcev vseh časov, zagotovo pa najboljši igralec na pesku. To je nihče drug kot Rafael Nadal, ki je letos še 13. osvojil Roland Garros. Skupno je zaslužil 3,2 milijona evrov. V finalu OP Francije je igral proti Novaku Đokoviću. Mnogi so menili, da ima Srb letos vse možnosti, da Španca spravi na kolena. A to je bil račun brez krčmarja, saj je Nadal Novaka počistil z igrišča. Poleg Pariza je Rafa zmagal še turnir v Acapulcu.

Na polovici lestvice se je znašel rojeni matematik, ki se je odločil za tenis Daniil Medvedjev je letos zalužil nekaj več kot 3 milijone evrov. Foto: Reuters

Daniil Medvedjev je imel v tej sezoni razmerje zmag in porazov 28-10. Ruski teniški igralec je letos dvakrat dvignil turnirsko lovoriko. Najboljšo formo je pokazal na koncu sezone, potem ko je novembra zmagal turnir serije masters v Parizu. Na koncu je slavil še na finalnem turnirju najboljše osmerice v Londonu. Medvedjev je v tistem tednu premagal tri najboljše igralce sveta – Novaka Đokovića, Rafaela Nadala in Dominica Thiema. Letošnje turnirske nagrade so mu skupno prinesle nekaj malega več kot 3 milijone evrov. Medvedjev svoje velike zmage doživlja povsem mirno, kot zanimivost pa lahko povemo, da je bil včasih izredno dober matematik, a se je potem posvetil tenisu.

Mlada Japonka se lahko zahvali le zmagi na OP ZDA

Naomi Osaka bi bila daleč od prve deseterice, če letos ne bi zmagala na OP ZDA. Njena zmaga v New Yorku znaša kar 89 odstotkov celotnega letošnjega zaslužka, čeprav je bil to njen četrti turnir. Na turnirju v Cincinnatiju se je prebila do finala, na OP Avstralije je prišla do tretjega kroga, v Brisbanu pa do polfinala. Sicer Japonka letos po Forbsu velja za najbolje plačano športnico na svetu, kjer so vštete tudi sponzorske pogodbe. Mnogi menijo, da so bili donosne sponzorske pogodbe plod predvidenih olimpijskih iger v Tokiu. Naomi Osaka je letos s turnirskimi nagradami zaslužila 2,8 milijona evrov.

Aleksander Zverev je zasedel 7. mesto, Kaj bo v prihodnje z njegovo kariero? Foto: Gulliver/Getty Images

Težko leto za Nemca, ki se je znašel pred hudimi obtožbami

Na sedmem mestu je Aleksander Zverev, ki je letos zbral dve turnirski zmagi, prav tako pa je igral v finalu OP ZDA. Dva turnirja je dobil v nemškem Kölnu, ki sta nanesla nekaj manj kot 28 tisoč evrov nagrade. Veliko sta mu prinesla polfinale OP Avstralije in finale na turnirju serije masters. Zverev, ki je letos zaslužil 2,7 milijona evrov, se je proti koncu sezone znašel pod hudimi obtožbami, potem ko ga je fizičnega nasilja obtožila nekdanje dekle Olga Šaripova. Zanimivo bo spremljati, kako se bo odvijala njegova kariera.

Foto: Gulliver/Getty Images

Še pred kratkim je razmišljala, da bi se posvetila študiju

Iga Swiatek je na letošnjem OP Francije priredila eno od največjih presenečenj. Ne samo da je poljska najstnica zmagala letošnji Roland Garros, ampak ga je dobila brez izgubljenega niza, kar je uspelo le redkim igralkam. Poleg zmage v Parizu se je na OP Avstralije prebila do četrtega kroga. Devetnajstletnica je letos zaslužila 1,9 milijona evrov. To je kar 77 odstotkov zaslužka v njeni karieri. "Tri dni sem bila v šoku," je razlagala Iga Swiatek, nova teniška zvezdnica, ki je še pred kratkim razmišljala o tem, da bi se za nekaj časa posvetila študiju.

V tem letu je zmagal največ turnirjev

Deveto mesto na prestižni lestvici zaseda Andrej Rubljev. Ta je v letošnji sezoni zmagal pet turnirjev, kar je največ v tej sezoni. Zmagal je tri turnirje serije 250 in dva serije 500. Na turnirjih za grand slam je na OP ZDA najdlje prišel do četrtfinala in s tem zaslužil 355 tisoč evrov. Rubljev je v tej nenavadni zaslužil 1,8 milijona evrov.

Deseterico zaključuje Stefanos Cicipas. Foto: Gulliver/Getty Images

Lestvico zaključuje grški igralec

Deseterico zaključuje Stefanos Cicipas. Grški teniški igralec je letos zaslužil 1,7 milijona evrov. Dvaindvajsetletni letni teniški igralec je letos dobil več dvobojev kot Rafael Nadal, Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev. Njegovo razmerje zmag in porazov je 29-14. Kljub temu se je znašel na desetem mestu prestižne lestvice.

Ob tem je treba poudariti, da je le peščica tistih, ki so prišli do tako visokih zneskov. Mnogo je igralcev, ki so ob odpovedi turnirjev životarili, saj so ostali brez vsakršnih prihodkov. Marsikateri je moral poprijeti za drugo delo.