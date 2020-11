Los Piojos - Maradó

Nekdanji band iz Buenos Airesa Los Piojos, ki je deloval med letoma 1988 in 2009, v Južni Ameriki pa so ga primerjali z legendarnimi The Rolling Stones, je pesem Maradó posnel leta 1997. Postala je pravi hit in se istega leta povzpela celo na lestvico najboljših desetih pesmi televizijske hiše MTV.

Los Cafres - Capitan Pelusa

Los Cafres je glasbena skupina iz Buenos Airesa, ki v reggae zvokih poskakuje že več kot tri desetletja, vse od ustanovitve daljnega leta 1987, le leto za tem, ko je Maradona Argentino popeljal do njenega zadnjega naslova svetovnega prvaka. Eno od številnih pesem, ki so jih posneli, so morali pri Los Cafres seveda nameniti tudi njemu. Izšla je leta 1997.

Massimo Ranieri - O Surdato 'Nnamurato

Ena od ljudskih italijanskih pesmi, ki so jo posvojili predvsem v Neaplju, najbolj pa se je z njo izkazal priznani italijanski pevec Massimo Ranieri. V času, ko je tam igral Maradona, so jo kot odo svojemu nogometnemu bogu posvojili navijači Napolija. Ob enem izmed televizijskih nastopov jo je prepeval tudi sam.

Los Calzones - Yo Te Sigo

Los Calzones je še ena rokovska skupina iz Buenos Airesa, tudi oni so dejavni še danes in glasbo snemajo že od leta 1988, morda pa so nase najbolj, predvsem v svoji domovini, kjer njihov zvok primerjajo z legendarnimi Sex Pistols, opozorili s pesmijo, ki so jo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja posvetili Maradoni.

Dieguito tango – Fausto Cigliano

"Diegov tango," je svojo pesem, ki jo je posvetil Maradoni, poimenoval legendarni italijanski folk pevec Fausto Cigliano, ki nastopa še danes, ko je star 83 let in vedno rad zapoje tudi o legendarnem argentinskem nogometašu.

Enzo Romano - Maradona è meglio 'e Pelé

"Maradona je boljši od Peleja," je naslov ene najljubših pesmi navijačev Napolija in opisuje večno rivalstvo Maradone z legendarnim Brazilcem Pelejem. Za Neapeljčane in avtorja te skladbe Enza Romana je vprašanje o tem, kdo je boljši, seveda smešno lahko.

Mano Negra - Santa Maradona

Francoska skupina, aktivna med letoma 1987 in 1995, je Maradoni namenila pesem Mano Negra, v njej pa na koncertih po vsem svetu prepevala svojemu nogometnemu idolu.

Jovine - O reggae e Maradona

Neapeljska reagge skupina je Jovine je svojemu nogometnemu idolu, ki na jugu Italije še danes uživa status nogometnega božanstva, pesem namenila leta 2007, ob 20. obletnici prvega naslova italijanskega prvaka Maradone z Napolijem leta 1987.

La vida tombola - Manu Chao

"Če bi bil kot Maradona," v hitu, ki ga je izdal leta 2007, prepeva legendarni francoski pevec španskih korenin Manu Chao. Nekdanji član zgoraj omenjene skupine Mano Negra je znan oboževalec nogometnega božanstva Maradone. Med drugim je ostro kritiko vodilnim ljudem svetovnega nogometa namenil tudi v tej pesmi, s katero je gostoval tudi v filmu, ki ga je o Maradoni posnel Emir Kusturica.

Rodrigo Bueno - La mano de dios

Zagotovo najbolj znana pesem, ki je bila napisana o Maradoni. Za njo je pred svojo tragično smrtjo leta 2000, ko je v prometni nesreči izgubil življenje, poskrbel 27 let star argentinski pevec Rodrigo Bueno, čigar pesem je potem postala znana po vsem svetu, za svojo pa jo je vzel tudi Maradona. Z njenim prepevanjem in nastopom v živo v filmu Kusturice pa poskrbel za pravcato spletno uspešnico. Poglejte, zakaj.