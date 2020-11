Diego Maradona dobro okreva po možganski operaciji

"Ravno sem ga obiskal, dobro mu gre, je zelo dobre volje. Presenečeni smo nad tem, kako dobro okreva," je dejal Luque o zdravstvenem stanju 60-letne nogometne legende.

"Vendar pa moramo biti zelo previdni, saj pooperacijski postopek še vedno traja. A jasno je, da nima nobenih nevroloških zapletov," je prek zaščitne maske Luque razlagal novinarjem.

"Še vedno je zelo zgodaj za kakršnekoli napovedi, vendar Maradona odlično okreva," je še dejal Luque, njegove izjave pa so navijači Maradone, ki so se zbrali pred kliniko in izobesili številne prapore podpore, pospremili z glasnim navdušenjem.

Foto: Reuters

Besede podpore in dobrih želja je Maradoni po operaciji poslal tudi prvi zvezdnik svetovnega nogometa, njegov rojak Lionel Messi. "Diego, želim ti vso moč tega sveta. Moja družina in jaz te želimo čim prej spet videti zdravega in veselega," je prek družbenih omrežij sporočil zvezdnik Barcelone.

"Še enkrat mu je zdravje ponagajalo, vendar ima on očitno protitelesa, ki lahko s pomočjo navijačev premagajo vse," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal eden od navijačev Oscar Medina.

Maradono so v bolnišnico sprva sprejeli zaradi slabega počutja v zadnjih dneh, za katerega sta bila razlog slabokrvnost in dehidracija.

Nadaljnji zdravniški pregled z računalniško tomografijo (CT) je pokazal, da je imel eden najboljših nogometašev v zgodovini krvni strdek v možganih. Ta je bil kriv za subduralni hematom, ki je terjal nujno operacijo.

Maradono so premestili iz bolnišnice La Plata na kliniko Olivos, kjer je operativni poseg opravil kar njegov osebni zdravnik Luque.

Diego Armando Maradona je imel pred bolnišnico veliko podporo navijačev. Foto: Reuters

Maradona je imel v preteklosti že vrsto težav

Že pretekli petek, na svoj 60. rojstni dan, Maradona ni bil v najboljšem zdravstvenem stanju. Pred prvo tekmo svojega kluba po koronskem premoru - Maradona je trener pri moštvu Gimnasia y Esgrima - je na kratko prišel na stadion, kjer je prejel čestitke in darila, vendar sta ga morala med hojo podpirati dva spremljevalca.

Svetovni prvak iz leta 1986 je tekmo po nasvetu zdravnika nato raje spremljal od doma.

Znane so njegove številne zdravstvene težave, v letih po koncu kariere so se pojavile tudi težave s čezmerno težo, večkrat je zašel na stranpoti z alkoholom in drogami. Preživel je dva srčna napada in prebolel hepatitis, predpisali so mu stroge diete, ga pošiljali na klinike za odvajanje od alkohola ...