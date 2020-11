Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav bi leto 2020 marsikateri športnik najraje zbrisal iz spomina in zradiral iz zgodovine, pa se bodo nekateri slovenski športniki vseeno z veseljem spominjali letošnjega leta. Vsaj po rezultatski plati. Kot narekuje rubrika, smo jih izbrali deset.

Primož Roglič

Nepozabna sezona Primoža Rogliča - od razočaranja na predzadnji dan letošnjega Toura ... Foto: Reuters

Čeprav je Primož Roglič tik pred koncem izgubil na videz že dobljeno pravljico na letošnjem Touru, kar bi marsikoga spravilo iz tira, je že 14 dni pozneje zmagal na prestižni enodnevni klasiki Liege-Bastogne-Liege in na zagotovo še vedno skelečo rano nalepil zdravilen obliž, sezono pa zaključil na izjemen način – z ubranitvijo zmage na zadnji tritedenski dirki sezone - španski Vuelti.

... do novega zmagoslavja na Dirki po Španiji. Foto: Reuters

Zasavec, ki je v času letošnje Vuelte praznoval svoj 31. rojstni dan, se je s tem znova zavihtel na vrh svetovne kolesarske lestvice, kjer je dva tedna kraljeval njegov devet let mlajši rojak Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar

Tadej Pogačar na svoji prvi Dirki po Franciji - prišel, videl, zmagal! Foto: Reuters

Prav Pogačar je bil eno od najbolj vročih imen letošnje koronske sezone.

Že tako rezultatsko uspešno leto (2. mesto v generalni razvrstitvi Dirke po Združenih arabskih emiratih, 4. mesto na kriteriju Dauphine in naslov državnega prvaka v kronometru in podprvaka v cestni vožnji) je nadgradil s superiornim kronometrom v predzadnji etapi francoskega Toura, ki mu je na koncu prinesla presenetljivo zmago na Dirki po Franciji, kamor je, kot je povedal v enem od intervjujev, odšel nabirat izkušnje, na koncu pa uplenil glavno nagrado, zmago na najbolj dragoceni dirki na kolesarskem koledarju.

Prestižni zmagi je dodal še tretje mesto na spomeniku Liege-Bastogne-Liege.

Tako kot je Roglič poskrbel za to, da je sredi Madrida odmevala Zdravljica, je Pogačar za predvajanje znane melodije poskrbel sredi Pariza.

Goran Dragić

Goran Dragić je z uvrstitvijo v finale lige NBA dosegel največji klubski uspeh kariere. Foto: Getty Images

Spomini Gorana Dragića na leto 2020 bodo grenko-sladki, a bodo sladki bržkone prevladali.

Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance, ki je leta 2017 postala evropski prvak, se je z ekipo Miami Heat prebil v finale lige NBA, a žal že po prvi tekmi finala zaradi poškodbe pristal na klopi, od koder je lahko le nemočno spremljal svoje soborce.

Pa vendar, uvrstitev v finale je za Vročico velik uspeh, za 34-letnega 'zmaja' iz Kosez pa največji klubski uspeh kariere.

Luka Dončić

Zvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić v sezoni 2020: uvrstitev v končnico lige NBA, v najboljšo peterko lige in začetno peterko tekme All-Star. Foto: Getty Images

Tudi Luka Dončić se bo lahko s ponosom spominjal sezone 2019/2020, v kateri se je z ekipo Dallas Mavericks prebil v končnico najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Čeprav mladi Ljubljančan vedno znova poudarja pomembnost ekipe, pa so neizpodbitne predvsem njegove individualne kvalitete. Prav te so mu prinesle povsem zasluženo uvrstitev v najboljšo peterko lige NBA in začetno peterko tekme All-Star. Njegovi dresi spadajo med najbolje prodajane v ligi, vsaka njegova tekma pa je priložnost za novo premikanje zgodovinskih statističnih mejnikov.

Tim Gajser

Tim Gajser je sezono 2020 končal s še tretjim naslovom svetovnega prvaka v elitnem razredu motokrosa MXGP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi Tim Gajser se bo čez nekaj let lahko še vedno nasmihal, ko se bo spominjal koronske sezone. Čeprav je ta pošteno spremenila njegov tekmovalni koledar – celoten spored so izvedli na zgolj nekaj prizoriščih, po tri tekme v razmaku nekaj dni – je spet pobral vso smetano.

Še drugič zapored in že tretjič je postal svetovni prvak v elitnem motokrosističnem razredu MXGP. Če temu dodamo še naslov iz nižjega razreda MX2, lahko zapišemo, da je v samo šestih letih komaj 24-letnik iz Makol v haloških goricah osvojil kar štiri naslove svetovnega prvaka.

Anamarija Lampič

Anamarija Lampič je sezono 2019/2020 končala s tretjim mestom v posebni razvrstitvi sprintov v smučarskem teku, nasmihal pa se ji je celo mali kristalni globus. Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi za smučarsko tekačico Anamarijo Lampič je zanimiv prvi del leta 2020. Z uspehi, ki jih je dosegala v zadnjem delu lanskega in začetnem letošnjega leta, je simpatična Gorenjka iz športne družine sezono v posebni razvrstitvi sprintov končala na tretjem mestu. Če ne bi zaradi koronavirusa odpadle zadnje tekme svetovnega pokala lanske sezone na prizorišču v Kanadi in ZDA, bi se Lampičeva borila celo za mali kristalni globus v tej disciplini.

Kristjan Čeh

Metalec diska Kristjan Čeh velja za največji up slovenske atletike. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nepozabno bo to leto tudi za mladega atleta Kristjana Čeha, ki velja za največji up slovenske atletike, zaradi svoje marljivosti tudi izven športnih sfer, veliko časa namreč nameni tudi študiju na fakulteti za agronomijo in delu na kmetiji, pa je že zdaj lahko vzornik mladim.

Štajerec, ki je februarja dopolnil komaj 21 let, je junija na atletskem mitingu v Mariboru še drugič v tem letu popravil slovenski rekord v metu diska. Disk je zalučal kar 68,75 metra daleč.

Mladenič impozantnih telesnih mer (206 centimetrov višine), ki je lani prepričljivo zmagal na evropskem prvenstvu do 23 let, je letos rezultate še dodatno izboljšal. Svoj lanskoletni rekord (63,82 metra) je presegel za skoraj pet metrov in se z rezultatom 68,75 metra izstrelil v svetovni vrh. Žal svoje izjemne forme ni mogel prikazati na mednarodnem odru, saj so bila zaradi pandemije vsa velika tekmovanja odpovedana.

Eugenia Bujak in Urša Pintar

Eugenia Bujak, poljska kolesarka s slovenskim potnim listom, je na svetovnem prvenstvu v Imoli dosegla 14. mesto na cestni dirki, kar je največji uspeh slovenskega ženskega kolesarstva. Foto: Vid Ponikvar

Do zgodovinske uvrstitve v tem koronskem letu sta se prebili tudi Eugenija Bujak, Poljakinja s slovenskim potnim listom, in njena ekipna kolegica Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana), ki sta na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Imoli presegli najboljšo uvrstitev slovenskih kolesark na največjih tekmovanjih (22. mesto na SP v Bergnu iz leta 2017 Urše Pintar).

Slovenski uspeh je s 17. mestom dopolnila njena klubska kolegica Urša Pintar. Foto: Vid Ponikvar

Bujakova je po begu na koncu zasedla odlično 14. mesto, kar je najboljša uvrstitev slovenskih kolesark na svetovnih prvenstvih, Pintarjeva, aktualna državna prvakinja v cestni preizkušnji, pa je s 17. mestom v Imoli prav tako popravila uvrstitev izpred treh let. To je bil pomemben obliž na številne zdravstvene težave, ki so jo spremljale v tem letu.

Alenka Artnik

Globinska potapljačica Alenka Artnik še naprej premika meje. Pred dnevi je v egiptovskem Šarm El Šejku postavila nov svetovni rekord v potapljanju na vdih z enojno plavutjo. Nova neverjetna globinska znamka znaša kar 114 metrov! Foto: Alice Cattaneo

Leto 2020 bo kot pomembno zapisano tudi v spominu slovenske potapljačice na vdih Alenke Artnik, ki je v začetku novembra postavila nov svetovni rekord potapljanju.

Neverjetna znamka v disciplini potapljanja na vdih z enojno plavutjo zdaj znaša neverjetnih 114 metrov!

Koprčanka je nov rekord postavila na tekmovanju Blue Week (AIDA) v Šarm El Šejku v Egiptu.

Stari svetovni rekord, ki si ga je delila skupaj z Italijanko Alessio Zecchini je popravila za en meter, nov pa je zaradi obdobja pandemije, v katerem je globinska potapljačica kar tri mesece morala zdržati na kopnem, vreden še toliko več.

Ana Belac

Slovenska golfistka Ana Belac je z zmago na turnirju Carolina Classic v Severni Karolini dosegla največji uspeh slovenskega golfa. Nekaj dni pozneje je postala še najboljša igralka sezone na turneji Symetra. Foto: Guliver/Getty Images

Sezona 2020 bo pomembna tudi za slovensko golfistko Ano Belac. Mlada Portorožanka, ki je letos na prestižni univerzi Duke končala študij statistike, je z zmago na turnirju Carolina Classic v Severni Karolini z nagradnim skladom 200 tisoč dolarjev dosegla največji uspeh slovenskega golfa, manj kot teden dni pozneje pa je postala še najboljša igralka sezone na turneji Symetra, drugi najmočnejši ravni turnirjev v ZDA za turnejo LPGA.

