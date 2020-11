Znani prizori, pa vendar drugačni. "Letos smo spremljali drugačnega Primoža Rogliča"

Primož Roglič je lansko (fotografija na levi) in letošnjo Dirko po Španiji končal v rdeči majici skupnega zmagovalca in zeleni majici najboljšega po točkah, a je drugačen kot lani, ugotavlja nekdanji kolesar Primož Čerin.

"Zagotovo smo letos spremljali drugačnega Primoža Rogliča. Dodatno je dozorel in v svoji karieri stopil še stopničko višje. Bolj prepričan je sam vase in enako velja za ekipo. Mislim, da se to dvoje lepo odraža na dirkah, posledično pa tudi v uspehih ekipe," o Rogličevi predstavi na Vuelti in prispevku njegovega spremljevalnega orkestra iz vst Jumbo-Visme pravi prvi slovenski profesionalni kolesar Primož Čerin, ki je tesno povezan s kolesarskim fenomenom iz Strahovelj v krajevni skupnosti Kisovec.

Primož Čerin je lanski zaključek Vuelte spremljal v Madridu, letos pa tako kot večina na televizijskih zaslonih. Foto: Jaka Lopatič

Lani ste zaključek Vuelte tako kot številni slovenski navijači spremljali v živo v Madridu, letos je zgodba zaradi epidemije drugačna in smo bili bolj ali manj vsi obsojeni na ogled dirke na televizijskih zaslonih. Se vam zdi, da je drugačen tudi Primož Roglič? Vuelto je tudi tokrat končal s skupno zmago ter rdečo in zeleno majico, pa vendar …

Zagotovo smo letos spremljali drugačnega Primoža Rogliča. Dodatno je dozorel in v svoji karieri stopil še stopničko višje. Bolj prepričan je sam vase in enako velja za ekipo. Mislim, da se to dvoje lepo odraža na dirkah, posledično pa tudi v uspehih ekipe.

Tudi Primož se zdi bolj sproščen, tudi v pogovoru z mediji v cilju.

Res je, tudi po tej plati je drugačen. Tudi zelo zrelo se je odzval na vse nevšečnosti, ki so se mu zgodile (težave z zapenjanjem dežnega anoraka v 12. etapi, kjer si je nabral 30 sekund zaostanka za Carapazom, tehnične težave na vzponu na Angliru, op. p.), in je kljub časovnim zaostankom to zelo dobro prenesel.

Zmagovalna trojka: Primož Roglič, ki je uspešno ubranil lansko zmago, drugouvrščeni Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), prvi Ekvadorec na zmagovalnem odru Vuelte, in Britanec Hugh Carthy iz ekipe EF Pro Cycling na 3. mestu. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Najbližji zasledovalec Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je za Rogličem na koncu zaostal za 24 sekund, lanski drugouvrščeni Španec Alejandro Valverde (Movistar) je pridelal dobri dve in pol minuti zaostanka. Kako dostojen konkurent je bil Carapaz?

Vsaka dirka ima za seboj drugačno zgodbo in letošnje leto je že tako posebna zgodba sama po sebi. Sezona je bila vsega skupaj dolga samo štiri mesece, ampak v teh mesecih se je zgodilo marsikaj in Primož je imel res zelo zgoščen urnik.

Preostali tekmovalci so imeli precej drugačno pot. Carapaz je sicer res dirkal na Touru, a je za njim precej manj dirk kot za Primožem. Marsikatera španska ekipa je na Vuelto pripotovala neposredno z višinskih priprav, medtem ko Primož tega ni imel. Od prvega dne te skrajšane sezone je vse dirke odpeljal praktično v enem zamahu. Zagotovo je bila prisotna utrujenost, a je zmogel in prišel še do druge zaporedne zmage na Vuelti.

Vas je karkoli presenetilo? Precej je šprintal in pridno nabiral bonifikacijske sekunde. Na koncu je z zmagami in preostalimi uvrstitvami pri vrhu (štiri etapne zmage in tri druga mesta) zbral kar 48 sekund odbitka.

Res je, to je en način, ki se ga bo verjetno moral oprijeti marsikateri Primožev konkurent. Razlike na tritedenskih dirkah bodo med vodilnimi kolesarji v prihodnje tako majhne, vsaj tako kaže, da bo nabiranje bonifikacijskih sekund vse bolj pomembno. Ali bo dirko odločil kronometer ob koncu ali pa bonifikacijske sekunde. Primož je tudi v tem smislu dozorel kot tekmovalec in je izkoristil vsako priložnost, ki se mu je ponudila.

Kako ste spremljali sodniško spremembo glede pravila zaostankov po 10. etapi, ki je sprožila protest kolesarjev?

Za takšne ocene imamo sodnike, ki so tam z razlogom in se jim je treba podrediti. Ko sodnik odloči, je to to in tako je v vseh športih.

Samo poglejte nogomet. Koliko golov je bilo priznanih, ki jih sploh ne bi smelo biti. Mislim, da se v sodniške odločitve ne gre vtikati.

Nesojeni kapetan Jumbo-Visme Tom Dumoulin je Vuelto zapustil po sedmih etapah. Domnevno zaradi hude utrujenosti. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Ekipa Jumbo-Visme je na Vuelti štartala z dvema kapetanoma, Rogličem in Tomom Dumoulinom, a je cesta hitro odločila v prid Rogliču. Kako ocenjujete moč ekipe, s kakršno so se pri Jumbo Vismi odločili osvojiti Vuelto?

Ekipa je bila zelo lepo sestavljena in nobene dileme ni bilo, da je konkurenčna. Štartali so s podobno taktiko kot na Touru, z dvema kapetanoma, s tem, da je Dumoulin že po nekaj dneh ugotovil, da s Primožem, kar zadeva pripravljenost, nista na isti ravni.

Moral se je podrediti ekipni taktiki, ki pa njemu očitno ni preveč dišala. Naredil je, kar je naredil, verjamem pa, da je bil zraven vsega tudi precej utrujen, saj je vozil iste dirke kot Primož. Mislim tudi, da mu je razočaranje nekoliko odneslo glavo, če se lahko tako izrazim.

Foto: Reuters

Vas je kdo od fantov v ekipi zelo pozitivno presenetil?

Sepp Kuss je že stalnica, pa tudi preostali so pokazali, da se razvijajo in da so pravilno postavljeni v ekipo. Pripravljeni so delati, tudi kot ekipa so dozoreli in gredo v koraku s Primoževimi ambicijami.

Kolesarska sezona je zdaj končana, Roglič se vrača na vrh svetovne kolesarske lestvice, kjer ga je za dva tedna nadomestil njegov mlajši rojak Tadej Pogačar. Kaj bi vi izpostavili kot največji Rogličev uspeh v tej sezoni? Za Tadeja je seveda samoumevno, da je to zmaga na Touru.

Zame je zelo pri vrhu Primoževa zmaga na najstarejši klasiki Liege–Bastogne–Liege, ne vem, morda bi on izbral drugače. Ta zmaga mu ogromno pomeni, mislim, da mu je vlila dodatne samozavesti in da se je na štart dirke postavil z drugačnim elanom, je pa seveda vsaka zmaga pomembna.

Tudi prva letošnja na dirki Tour de l'Ain, ker je po tako dolgem času karantene spet stopil na mednarodno sceno in videl, da je točno tam, kjer si je želel biti.

Sledile so še druge zmage, pa tudi razočaranje na predzadnji dan Dirke po Franciji.

Za Čerina je letošnja najpomembnejša zmaga Primoža Rogliča zmaga na enodnevni klasiki Liege–Bastogne–Liege. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Vas je presenetilo, kako so kolesarski mehurčki na tritedenskih dirkah dobro tesnili? Na Vuelti sploh ni bilo pozitivnih primerov.

Da, presenetilo me je. Tudi sam sem bil na začetku nekoliko skeptičen. Mehurčke smo poznali iz lige NBA, ampak tisto je povsem druga zgodba, drug šport in je bilo lažje vzpostaviti mehurček. Pri kolesarstvu, ki se vsak dan seli na drugo lokacijo, pa je organizacija precej zahtevnejša.

Francoski organizatorji, ASO, ki organizirajo Tour in Vuelto, so brez dvoma opravili odlično delo. Mislim, da so se pri organizaciji Toura marsičesa naučili in so zdaj lahko spretno izpeljali tudi Vuelto.

Foto: Reuters

Vsaj nekaj upanja za prihodnjo sezono?

Da, verjamem, da se bo, tudi če se epidemija nadaljuje, tudi prihodnje leto dalo izpeljati velik del dirk, je pa res, da bodo večje težave zaradi nacionalnih protokolov, povezanih s koronavirusom.

Primer: Nizozemci letos niso mogli pripotovati na slovensko državno prvenstvo. Seveda so želeli podpreti Primoža, ampak niso mogli priti v Slovenijo, lahko je pripotoval samo njihov športni direktor iz Nemčije. Če njega ne bi bilo, bi bil Primož tukaj brez podpore.

Verjamete, da dirka Po Slovenji prihodnje leto bo?

Računam na to, da bo. Toliko optimistični pa smo. Sicer pa bomo že januarja, februarja, ko se sezona začne, hitro videli, koliko je ura.

