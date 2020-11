"Roglič se je na Vuelti spremenil"

Štiri etapne zmage, zelena majica za najboljšega kolesarja po točkah in rdeča majica za skupnega zmagovalca je bera Primoža Rogliča na letošnji Vuelti. Na najlepši možen način je končal kolesarsko leto. Ni pa le drugič zapored osvojil tritedenske španske kolesarske pentlje, ampak bo tudi drugič zapored na vrhu lestvice UCI (Mednarodna kolesarska zveza).

V izjemno nenavadnem letu je preživel tako vzpone kot padce. Največji udarec je prejel na sloviti dirki Tour de France, kjer je bil vsega 36,2 kilometra oddaljen od skupne zmage. A je na posamičnem kronometru neverjetni Tadej Pogačar deklasiral prav vse tekmece in se veselil zgodovinskega uspeha.

"Primož je pokazal, da ima karakter, zmagovalni tip karakterja"

Po prihodu na vrh klanca Alto de La Covatilla v 17. etapi je postalo jasno, da je kralj španske tritedenske dirke. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Roglič se ni skril. Dvignil je glavo, šel naprej. Najprej se je izkazal z zmago na prestižni klasiki Liege–Bastogne–Liege in za konec še z osvojeno Vuelto.

"Primož je pokazal, da ima karakter, zmagovalni tip karakterja. Po drugi strani dobro ve, da so porazi del športa. Težko bi jih primerjal s tistimi v ekipnih športih, v katerih v polovici tekem izgubiš. Pri kolesarstvu si večkrat poražen. In poraze je treba znati prebroditi. Primož je pokazal, da jih je. Našel je motiv. Izhajamo iz predpostavke, da Vuelte ne bi vozil, če bi osvojil Tour. Že to, da je prišel na svetovno prvenstvo takoj po Touru in se po Liegu psihološko pobral, pove veliko o njegovem značaju. Bolje je, da se pobereš na takšen način, z zmago," je razložil kolesarski strokovnjak Martin Hvastija, ki je podrobneje spremljal tritedensko dogajanje na Iberskem polotoku.

"Zelo težko mi je bilo"

Martin Hvastija je pozorno spremljal dogajanje na tritedenski dirki. Vesel je uspeha slovenskega kolesarja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Največ napetosti je bilo na sobotni gorski etapi, ko se mu je na zaključnem vzponu na Alto de La Covatilla odpeljal največji tekmec Richard Carapaz. Ko se je zaostanek zmanjševal in se je številka zaustavila že pri 17 sekundah, se je v glavah začel vrteti film s Toura, kjer je Roglič prav tako izgubil prigarano prednost pred Pogačarjem.

Hvastija je tisti dan delal v neposrednem prenosu kot strokovni komentator na nacionalnem radiu. Verjel je v Primoža, a ni mogel vedeti, kako težke trenutke dejansko preživlja. "Zelo težko mi je bilo. Na Touru so bili občutki denimo mešani, ker je en Slovenec zmagoval, drugi izgubljal," se je zasmejal in nadaljeval: "Tokrat je Slovenec zmagoval. Roglič je Carapaza po prvem skoku ujel, nato je še enkrat pospešil. Do cilja ni bilo veliko. Nadziral je. Ko je imel še 17 sekund prednosti, pa razumljivo zastrižeš. Nikoli ne veš, v kakšni krizi je kolesar. Pri Primožu sploh ne, ker ima poker obraz."

"Na Vuelti drugačen obraz, več se je šalil …"

Foto: Reuters Zato pa smo prav na letošnji Vuelti videli nadgradnjo člana Jumbo-Visme. Njegov obraz v etapah, v katerih je zmagoval, je bil zelo oster in željan zmage. Kot da ga nič ne more vreči iz tira. "Na splošno se je na Vuelti spremenil. Več se je šalil. Vse skupaj je jemal z večjo lahkoto. Zagotovo pa je bila prisotna utrujenost," poudarja Hvastija.

Čeprav se izpostavlja, da je Rogličeva ekipa Jumbo-Vsima delovala izvrstno in bila najboljša na Vuelti, pa so nekateri strokovnjaki, kot je Chris Horner, poudarili, da so športni direktorji naredili kar nekaj napak.

Za sobotno etapo je denimo dejal, da so se kolesarji preveč iztrošili, ko so lovili ubežnike, namesto da bi jim pustili še nekoliko večji naskok. Vendarle niso ogrožali Rogliča v skupnem seštevku. Kot drugo je izpostavil vožnjo na zadnjem klancu. Ko je Carapaz napadel, je Roglič takoj izgubil zlatega pomočnika Seppa Kussa. Američan je namreč pred tem porabil veliko moči, ko je narekoval tempo vsem favoritom za končno zmago, namesto da bi ga drugi in bi s Primožem le sledila. Tako bi lahko imel slovenski šampion pomočnika dalj časa ob sebi, kot smo to videli v prejšnjih gorskih etapah.

"Primož ima v zaključnih 600 metrih izjemno močne noge, očitno pa ni iz trte izvito …"

Po porazu na Touru je prišla zmaga na Vuelti Rogliču še kako prav. Foto: Reuters "To so stvari, ki niso vnaprej dogovorjene. Odločitve da jasno teren. Res je, da bi lahko beg spustili na osem minut in jim ne bi bilo treba držati ubežnikov na razdalji štirih minut. Preveč in prekmalu so se iztrošili. Robert Gessink je prekmalu naredil svoje in ga je zmanjkalo. Pustimo zdaj to. Ekipa je s Primožem zmagala in to je glavno," poudarja Hvastija.

Na dirki smo še enkrat videli, da je Primož, ko pride do zaključnega šprinta kapetanov ekip, najmočnejši. Prav zaradi tega si je pridobil 42 bonifikacijskih sekund, s katerimi je tlakoval pot do končnega uspeha: "Primož ima v zaključnih 600 metrih izjemno močne noge. To lahko računamo, da bo imel še v prihodnje. Še enkrat se je pa pokazalo, da očitno ni iz trte izvito, da ima v tretjem tednu, v hudih klancih, deževnih dnevih nekaj težav. A na koncu šteje celotna slika. In Primož je pokazal, da je velik šampion!"

"Pustimo, da ta val še traja"

Še drugič zapored sredi Madrida okronan za kralja Dirke po Španiji. Foto: Reuters Za slovensko kolesarstvo je izvrstno leto. Od treh tritedenskih dirk sta se na dveh veselila Slovenca. Na Touru smo imeli celo dvojno slovensko zmago – Pogačar prvi, Roglič drugi. Za konec je Roglič osvojil še Vuelto, od velikih zmag pa je treba izpostaviti še uspeh Jana Tratnika, ki je na Giru prikolesaril do zanj zgodovinske etapne zmage. Lahko se le vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi bil normalen koledar in ne zaradi pandemije koronavirusa občutno skrčen.

Bi slovenska kolesarja lahko osvojila celo vse tri Grand Tour dirke? "V normalni postavitvi koledarja bi lahko bila to verjetna kombinacija. Že nekaj let govorimo, da je najboljše leto za slovensko kolesarstvo. Pustimo, da ta val še traja. Res je, da se vsak enkrat umiri, a za zdaj uživajmo, dokler je," je bil slikovit Hvastija, ki se že veseli leta 2021, v katerem pa si želi, da stanje s covid-19 ne bi toliko vplivalo na mlajše selekcije, kot je bilo to v letošnjem letu.