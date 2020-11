Noro, kaj počne Roglič #video

Ob pogledu na dosežke v zadnjih dveh letih je več kot jasno, zakaj je Primož Roglič lani zaključil leto na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI) in zakaj bo tudi letos. "Kamorkoli grem, želim zmagati oziroma najbolje kolesariti," so besede slovenskega šampiona, ki bo danes še drugič zapored okronan za kralja Vuelte.

Po letu 1995 in dosežku Laurenta Jalaberta je Primož Roglič naslednji v vrsti, ki je v enem letu osvojil tritedensko dirko in eno izmed prestižnih klasik. Francoz je tisto leto zmagal na Vuelti in enodnevni dirki Milano-San Remo, Roglič pa je prav tako postal kralj španske tritedenske pentlje in belgijskega spomenika Liege-Bastogne-Liege.

Čeprav ga je pretekli teden na lestvici UCI preskočil rojak Tadej Pogačar, ki ga je prehitel tudi v ključnem kronometru predzadnji dan slovite Dirke po Franciji, bo leto končal na prvem mestu. Na Vuelti, na kateri bo danes dobil krono najboljšega, je namreč osvojil dovolj točk, da bo še drugič zapored najvišje uvrščeni kolesar na svetu.

Uspeh za uspehom

Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Ob pogledu na zadnji dve leti se lahko le poklonimo dosežkom, ki jih piše član Jumbo-Visme. V letu 2019 je denimo nastopil na petih večdnevnih dirkah. In rezultati? Zmaga na UAE Tour, zmaga na Tirreno-Adriatico, zmaga na Dirki po Romandiji, tretje mesto na Giru in zmaga na Vuelti. Tem uspehom je dodal še zmagi na enodnevnih dirkah Giro dell'Emilia in Tre Valli Varesine.

In kako je bilo v letu 2020, ko je začel kolesariti šele junija na slovenskem državnem prvenstvu in sprva osvojil cestno dirko, medtem ko je bil na kronometru drugi? Avgusta je nato osvojil Tour de l'Ain, bil tik pred tem, da tekmece pokori tudi na kriteriju Dauphine, a je padel in moral pred zadnjo etapo odstopiti. Sledil je Tour de France. Vse do predzadnjega dne je kazalo, da bo on prvi Slovenec, ki bo v rumeni majici prikolesaril do Pariza, a g je na kronometru z odlično vožnjo slekel Pogačar.

Drugič zapored kralj Španije

Danes bo še dvanajsti dan nosil rdečo majico vodilnega na Vuelti. Lahko bi dodali trinajsti, saj je v prvi etapi kolesaril kot lanskoletni zmagovalec. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez "Šel sem naprej. Sprejeti sem moral, da sem bil drugi. Še vedno je to lep dosežek. Pred odhodom na Tour sem imel ovire, a mi je na koncu le uspelo štartati. Z ekipo smo naredili dober posel. Tudi sam sem ga. V sanjah si nisem predstavljal, da bomo s fanti dirkali tako dobro," je Roglič pojasnil, da je bil kljub vsemu zadovoljen z doseženim, čeprav je bil verjetno prisoten grenak priokus.

Dvignil je glavo, ni se umaknil. Naslednji uspeh je bila torej klasika Liege-Bastogne-Liege. Prav ta mu je dala dodatno moč, da se je še drugič spopadel s pastmi Vuelte in še drugič zapored mu jo je uspelo osvojiti – dva Grand Toura v dveh letih.

V zadnjih dveh letih na večetapnih dirkal slabši od tretjega mesta ni bil

Izkazal se je tudi v šprintu. V petkovi etapi je bil na koncu celo drugi. Foto: Luis Angel Gomez ©PHOTOGOMEZSPORT2020 Če povzamemo … V zadnjih dveh letih je nastopil na devetih večdnevnih dirkah – od tega na štirih tritedenskih – in najslabša uvrstitev je tretje mesto na Giru (2x zmaga na Vuelti, drugo mesto Tour de France in 3. mesto Giro), če izvzamemo predčasen odstop na kriteriju Dauphine. Dosežki, ki nazorno kažejo, kaj uspeva Kisovčanu.

"Kamorkoli grem, želim zmagati oziroma kolesariti najbolje. Lani je bilo posebno. Drugačno je, ko Grand Tour osvojiš prvič. Vesel sem, da sem ponovil ta uspeh. Da sem zaključil lepo sezono," je Roglič povedal po velikem uspehu v Španiji in o tem, ali bo naslednje leto še enkrat napadel zmago na Touru, dodal: "Ne vem. Najprej je bilo super sploh zaključiti to sezono. Rad bi si vzel pravi premor in se potem odločil, kaj bom počel naslednje leto. Še nekaj stvari je, ki jih nisem osvojil. Motivov je še ostalo."

Tour, olimpijske igre …

Vidno zadovoljstvo po koncu odločilne 17. etape. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Jasno je, na kaj je ob tem meril. Ob Touru so tu še olimpijske igre v Tokiu naslednje leto – trasa mu ustreza -, hkrati tudi zmaga na Giru, medalja na cestni dirki na svetovnem prvenstvu – srebrn je že bil na kronometru v Bernu leta 2017.

In ja, Primož je vse te dosežke na najvišji ravni spisal od leta 2016, ko je v Jumbo-Vismo prestopil iz Adrie Mobila, pri katerem so mu leta 2013 sploh odprli vrata v profesionalni svet kolesarstva. Podatek, ki pove, kako neverjetno in hitro dirko kolesari nekdanji smučarski skakalec.