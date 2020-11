Primož Roglič kralj Vuelte 2020!

Dirka po Španiji, potek 18. etape:

Cilj: v napetem ciljnem šprintu je Nemec Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) za nekaj centimetrov premagal Irca Sama Benneta (Deceuninck QuickStep)!

Etapa 18 - Stage 18 | #LaVuelta20



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @Ackes171 en la última etapa gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Pascal Ackermann's victory in the last sprint thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/JQVhlFnbZx — La Vuelta (@lavuelta) November 8, 2020

7 km do cilja: ubežniki so ujeti, na sceno stopajo šprinterski vlaki.

🏁-6 km | Etapa 18 - Stage 18 | #LaVuelta20



🚴‍♂️🚴‍♂️El pelotón neutraliza la fuga al inicio de la última vuelta



🇬🇧 @deceuninck_qst neutralized the break as we enter the last turn!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/CfPKEtBcLm — La Vuelta (@lavuelta) November 8, 2020

15 km do cilja: ubežniki imajo zdaj 25 sekund prednosti pred glavnino.

Leteči cilj, Madrid:

1. Tim Wellens (Lotto Soudal) 4 točke

2. Willie Smit (Burgos-BH) 2

3. Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) 1

22 km do cilja: vodilnima Wellensu in Smitu sta se pridružila še Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) in Dmitrij Gruzdev (Astana), četverica vozi 10 sekund pred glavnino.

25 km do cilja: Wellens in Willie Smit (Burgos-BH) imata sedem sekund prednosti pred glavnino.

29,5 km do cilja: nekateri kolesarji so bili zelo neučakani, trije, med njimi spet bojeviti Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal) so napadli že pred prvim prečkanjem ciljne črte.

40 km do cilja: karavana je prispela v Madrid, po prvem prečkanju ciljne črte se bo začel tudi tekmovalni del etape. Drugo prečkanje ciljne črte bo leteči cilj, za etapno zmago pa se bodo nato udarili šprinterji.

60 km do cilja: kolesarji počasi že zavzemajo bolj tekmovalno držo, na čelu skupine se vozijo člani Jumbo-Visme.

Roglič je torej ponovil lanski uspeh in osvojil rdečo ter zeleno majico, pikčasto za najboljšega hribolazca dirke pa bo v Madrid pripeljal Francoz Guillaume Martin (Cofidis), medtem ko je belo za najboljšega mladega kolesarja na Vuelti osvojil Španec Enric Mas (Movistar).

90 km do cilja: kolesarji se Madridu približujejo z ležernimi 33,4 kilometri na uro, v karavani je veliko nasmeškov in kramljanja, tekmovalna napetost je povsem popustila. Nekaj akcije bo danes šele v zaključku etape.

Roglič: Več kot zmaguješ, bolj znaš tudi uživati v tem

"Moji moštveni kolegi so bili odlični vse leto, od začetka sezone so nam uspevale velike stvari. Tukaj na Vuelti smo morali nekajkrat loviti, ko nismo imeli najboljšega dne, a vedno poskušamo prikazati najboljše, kar zmoremo. Neverjetno je, v veliko veselje in zadovoljstvo mi je biti del te ekipe. Več kot zmaguješ, bolj znaš tudi uživati v tem. Je pa vsaka dirka drugačna, vsaka je zgodba zase in jih je nemogoče primerjati," je pred zadnjo etapo povedal zmagovalec.

Takole pa so se postavili trije najboljši kolesarji na letošnji Vuelti, Roglič, Carapaz in Britanec Hugh Carthy (EF Pro Cycling).

106 km do cilja: kolesarju Jumbo-Visme proslavljajo zmago, George Bennett, Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss, Paul Martens, Jonas Vingegaard in njihov kapetan Roglič se vozijo nekaj metrov pred skupino in se takole nastavljajo kameram in fotografskim objektivom.

115 km do cilja: vse mirno v kolesarski karavani, zaključek etape bo pet krogov po Madridu, prvič bodo ciljno črto prevozili 29,5 kilometra pred koncem Vuelte.

Today's race comes down to 5 loops in the centre of Madrid. They cross the line for the first time with 29.5km to go and each loop is 5.9km. Have a look at what a loop looks like.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/ko0vkB4vz3 — letourdata (@letourdata) November 8, 2020

Roglič bo letos slavil s 24 sekundami prednosti pred drugouvrščenim, to pa je šesta najmanjša razlika v 75 izvedbah Vuelte. Z manjšo razliko so zmagali le Italijan Angelo Conterno leta 1956 (13 sekund pred Špancem Jesusom Lornom), Španca Jose Manuel Fuente (11 sekund pred Portugalcem Joaquimom Agostinhem) in Agustin Tamames (14 sekund pred rojakom Domingom Perureno) v letih 1974 in 75, pa še en Španec, Marino Lejarreta (18 sekund pred Belgicem Michaelom Pollentierjem) leta 1982 in Francoz Eric Caritoux (le 6 sekund pred Špancem Albertom Fernandezom Blancom).

Finalmente llegamos a Madrid, ¡muchas gracias a todos! 👏



😊We finally made it! Thumbs up



📸: @PhotoGomezSport #LaVuelta20 pic.twitter.com/rx8yUmdsws — La Vuelta (@lavuelta) November 8, 2020

130 km do cilja: danes ni poskusov pobega, prireditelji pa so sporočili, da je bil za najbolj bojevitega kolesarja Vuelte izbran Remi Cavagna (Deceuninck Quick Step). Francoz je bil udeležen v številnih ubežnih skupinah, v petkovi 16. etapi pa mu je uspelo priti skoraj do cilja v Ciudadu Rodrigu, ujet je bil le dva kilometra pred ciljno črto.

#NTT Predictor: favoriti za današnjo zmago so Nemec Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), Brelgijec Jasper Philipsen (UAE Emirates) in Irec Sam Bennett (Deceuninck QuickStep).

Stage 18 is the final chance for the sprinters to shine in the 2020 UCI World Tour season! Who will win glory in Madrid? The #NTTPredictor has picked @JasperPhilipsen, @Ackes171 & @Sammmy_Be as its favourites for the stage.#lavuelta20 | @GlobalNTT pic.twitter.com/2laGu7xYSn — letourdata (@letourdata) November 8, 2020

Štart: kolesarji so ob 12.36 začeli zadnjo etapo letošnje Vuelte, ta je zaradi pandemije novega koronavirusa nekoliko krajša kot običajno, končuje se že po 18 tekmovalnih dneh. Danes je dan za šprinterje, boja za skupni seštevek na zadnji dan ne bo, Primož Roglič mora le še varno prispeti do cilja v središču Madrida in še drugič zapored bo tudi uradno okronan za kralja Dirke po Španiji.

139,6-kilometrska etapa se je začela pred hipodromom Zarzuela, končala se bo v središču Madrida. Roglič nosi rdečo majico, čeprav je najboljši tudi v sešteku za zeleno, ki pripada kolesarju z največ točkami, a je to spet prepustil Carapazu, drugo uvrščenemu v tem seštevku.

Zaključno etapo Vuelte 2020 je začelo 142 kolesarjev, štartal ni Davide Formolo (UAE Team Emirates), s partnerko namreč te dni pričakujeta prvega otroka.