Roglič piše zgodovino in napoveduje: Motivov je še ostalo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič piše zgodovino. Po tem, ko je lani postal prvi Slovenec z zmago na eni od velikih tritedenskih dirk, je letos na Dirki po Španiji ponovil izjemen dosežek in postal prvi Slovenec z zmagama na dveh Grand Tourih. Z zmago na 75. Vuelti se je potolažil po razočaranju na letošnjem Touru, na katerem ga je premagal čudežni deček slovenskega kolesarstva Tadej Pogačar, 31-letni Kisovčan pa sporoča, da mu motivov še zdaleč ni zmanjkalo. "Še nekaj stvari je, ki jih nisem osvojil," pravi. Zaradi njega je v središču Madrida že drugo leto zapored zadonela Zdravljica.

"Krasno je takole končati sezono, vedno je lepo zmagati, zmage primerjati med seboj pa čisto nemogoče," se je v cilju v Madridu veselil kralj španske pentlje 2020. Slovenski as bo sezono sklenil na prvem mestu na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Kako se počuti kot najboljši kolesar na svetu, je zanimalo uradnega pobiralca izjav v Španiji. Vselej skromni Roglič mu je odgovoril v svojem slogu: "Kaj pa vem. Recimo takole, na tej Vuelti sem bil najboljši, ostaja pa mi še nekaj izzivov, a danes je čas za praznovanje."

Kakšna sezona nezlomljivega Kisovčana!

Nenavadna kolesarska sezona, ki jo je zaznamovala pandemija novega koronavirusa, je tako za Rogliča končana. Bila je nekoliko krajša kot običajno, pa zato veliko bolj zgoščena. Slovenski as se ni varčeval, začel so je z zmago (na cestni dirki) in drugim mestom (na kronometru, tudi tam pa ga je premagal Pogačar) na slovenskem državnem prvenstvu konec junija, nato zmagal Tour de l'Ain v začetku avgusta, pa dobro dirkal na Kriteriju Dauphine, preden je zaradi posledic padca odstopil, nato pa na vrhuncu sezone, na Dirki po Franciji doživel boleč poraz, ko je moral premoč priznati mlademu rojaku Tadeju Pogačarju.

Še drugič zapored kralj španske pentlje. Foto: Reuters

Ta udarec pa ga ni strl, pokazal je pravo šampionsko držo in se po razočaranju hitro pobral, dobro kolesaril že na svetovnem prvenstvu v Imoli, kjer je s šestim mestom spet dobil veter v svoja jadra, pa nato zablestel na klasiki Liege – Bastogne – Liege, kjer je v ciljnem šprintu zmago izpod nosa izmaknil Francozu Julianu Alaphilippu, nato pa se lotil še branjenja naslova na Vuelti, zadnji tritedenski dirki sezone.

Prihodnost? "Še nekaj stvari je, ki jih nisem osvojil."

"Super ponosen sem nad sezono, nad stvarmi, ki smo jih naredili. Zame je bilo vse skupaj praktično v enem kosu. Deset dni sem bil doma po Liege-Bastogne-Liege, sicer pa štiri mesece aktiven. Vsega je bilo veliko. Vesel sem podpore, ki sem jo imel. Sezone se bomo za vedno spomnili," se ozrl na leto 2020, ki bi ga mnogi najraje izbrisali iz spomina, a je slovenskemu kolesarstvu prinesel zgodovinske uspehe. Kaj pa sledi? "Najprej nekaj počitka, nato pa se počasi pripravljati na novo sezono," pravi slovenski super šampion.

Tudi v španski prestolnici so Rogliča pozdravili neutrudni slovenski navijači. Foto: Reuters

Cel svet seveda zanima, če bo naslednje leto spet napadel zmago na najprestižnejši med vsemi kolesarskimi dirkami, francoski Tour. "Ne vem. Najprej je bilo super sploh zaključiti letošnjo po vsem tem, kar se dogaja na svetu. Rad bi si vzel pravšnji premor in se potem odločil, kaj bom počel naslednje leto. Še nekaj stvari je, ki jih nisem osvojil. Motivov je še ostalo," odgovarja kolesar, ki je kot prvi Slovenec dobil etapo na Touru.

V Madridu spet zadonela Zdravljica. "Se vidimo naslednje leto."

"Lepo je biti spet na stopničkah, leto 2020 je bilo posebno, zahvaliti se moram prirediteljem, ki so v teh razmerah izpeljali tekmovanje. Čestitam tudi vsem kolesarjem, še posebej pa mojim moštvenim kolegom, brez katerih vse to ne bi bilo mogoče. Hvala vsem, se vidimo naslednje leto," je še enkrat povedal na velikem odru v Madridu in s tem morda že namignil, kakšen utegne biti njegov tekmovalni koledar v prihodnji sezoni.

Preberite še: