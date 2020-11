Carapaz: Vsak pač skrbi za svoje interese, na to nimam komentarja

Pred začetkom odločilne 17. etape je imel Primož Roglič zalogo 45 sekund prednosti pred Richardom Carapazom. Dodatnih šest si je prikolesaril v petek z izjemnim šprintom, sicer pa si je letos s kar štirimi zmagami pridobil 32 bonifikacijskih sekund prednosti pred Ekvadorcem.

Jasno je bilo, da bo član Ineos Grenadiers skušal zadnji dan napasti. In prav tako, da se bo to zgodilo na zaključnem vzponu na Alto de La Covatilla. Prav takrat je skočil in pobegnil Rogliču. Njegov zaostanek v skupnem seštevku je hitro začel kopneti, a je slovenski kolesar v dovolj hitrem ritmu prikolesaril do cilja in zadržal rdečo majico vodilnega. V skupnem seštevku je njegova prednost na koncu znašala 24 sekund.

Ni imel komentarja na taktiko Movistarja

Primož Roglič je še drugič zapored osvojil Dirko po Španiji. V nedeljo ga čaka še parada šampionov do Madrida. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Carapaz, ki je lani osvojil Giro, se je tako moral zadovoljiti z drugim mestom. "Zadovoljen sem s potekom Vuelte. Ves čas smo bili pri vrhu in se borili za zmago. Ganjen sem zaradi podpore v zadnjih tednih," je sprva dejal 27-letni član Ineos Grenadiers.

Roglič se je na zaključnem vzponu tudi priključil kolesarjema Movistarja in se nekaj časa za njima vzpenjal proti vrhu klanca ekstra kategorije. Prav za špansko moštvo pa je pred odhodom k Ineos Grenadiers vozil Carapaz. Na vprašanje, kaj si misli o taktiki nekdanjega delodajalca, je odgovoril kratko: "Vsak pač skrbi za svoje interese. Na to nimam komentarja."

Poznal je vzpon in vedel, kdaj napasti

Foto: Unipublic/Photogomez Sport Za razliko od Rogliča je vzpon Alto de La Covatilla poznal, saj je prav tu kolesaril že leta 2018, zato je vedel, kaj ga čaka in kje bi lahko poizkusil z napadom. A na koncu, kot vselej izpostavlja slovenski kolesar, poglavitno nalogo odigrajo noge.

"Poznal sem vzpon. Točno sem vedel, kako se ga je treba lotiti. Tudi zaradi vetra. Zadovoljen sem z odločnim napadom v zaključku. Borili smo se po najboljših močeh. Sezona je bila zares spektakularna," je zaključil Carapaz, ki ni mogel braniti letošnje zmage na Giru, ampak je pomagal Eganu Bernalu na dirki Tour de France, kjer je bogata britanska ekipa pogorela na celo črti.