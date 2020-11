Čustveno tudi v taboru poražencev. Česa se je veselil Richard Carapaz?

Po letošnji Dirki po Španiji, ki jo je dobil slovenski as Primož Roglič, slavijo tudi v moštvu Richarda Carapaza, ki je za Kisovčanom zaostal za 24 sekund. V bogatem britanskem moštvu Ineos Grenadiers so proslavili dva mejnika. Carapaz je na Vuelti kot prvi Ekvadorec stopil na oder za zmagovalce, kar je pozdravila množica njegovih v Španiji živečih rojakov, po dirki pa se je končalo slavno obdobje sodelovanja Ineosa in Christopherja Frooma, ki se po 11 letih seli drugam.

Tako kot Roglič piše zgodovino slovenskega kolesarstva, Carapaz postaja junak ekvadorskega. Potem ko je lani kot prvi Ekvadorec osvojil enega od Grand Tourov, ko je slavil na Dirki po Italiji, je letos kot prvi kolesar iz te južnoameriške države stopil še na oder za zmagovalce na Vuelti. "Močno mi je odleglo, vesel sem, po lanski zmagi na Giru sem dokazal, da tisto ni bilo le naključje," je v Madridu razlagal izvrstni kolesar, ki je v sobotni predzadnji etapi Vuelte močno ogrozil Rogličevo zmago.

Ekvadorci praznovali v Madridu

"Bilo je čustveno, ob trasi sem videl številne ekvadorske zastave in množico svojih navijačev. Poseben občutek je stati na odru za zmagovalce v Madridu, sploh letos v teh razmerah, ko moramo živeti s covidom. Imel sem drugačne načrte, pa je vseeno neverjeten občutek Vuelto končati na drugem mestu. Zdaj vem, da imam velik potencial in z ekipo bomo delali na tem, da pridemo še do kakšne zmage," se je razgovoril 27-letnik iz El Carmela. "Želeli smo si dobro dirkati in mislim, da nam je to uspelo," je še dodal.

Konec ere

Čustveno je bilo tudi za starosto v dresu Ineosa, 35-letnega Britanca Chrisa Frooma, ki je pred začetkom zadnje etape prejel tudi pokal za zmago na Vuelti leta 2011, ki mu je pripadla po tem, ko je bil lani zaradi dopinških prekrškov kaznovan Španec Juan Jose Cobo. "To je posebna zmaga, o njej so me obvestili že lani, ko sem bil po nesreči na Dauphineju še v intenzivni negi v bolnišnici," je povedal veteran, ki zdaj Vuelto 2011 lahko šteje kot svojo prvo veliko lovoriko.

Froome s solznimi očmi

V desetletju po njej je prišel še do štirih zmag na Touru, še druge zmage na Vuelti in ene na Giru. Danes je odpeljal zadnjo dirko za Ineos, v prihodnji sezoni bo namreč kolesaril za Israel Start-Up Nation. "Bil je čustven dan zame in za ekipo, po enajstih letih se poslavljam od Ineosa. Veselim se prihodnosti, je pa to tudi čas za pogled nazaj, za razmislek o dobrih in manj dobrih stvareh," je še razlagal Froome s solznimi očmi.

Bila je bitka mož na moža

Med dobre prišteva tudi dosežek Carapaza na letošnji Vuelti: "To je bila res bitka mož na moža, Richard proti Rogliču in preostalim favoritom. Na etapah, kot je bila tista na Angliru in v soboto, so bile razlike minimalne. Richard je zadovoljen, čuti, da je iz sebe iztisnil vse in tudi v moštvu bi morali biti srečni, čeprav ni zmagal."

S Carapazom in Froomom so v Madrid prispeli še Andrey Amador, Dylan van Baarle, Ivan Sosa in Cameron Wurf, medtem ko sta Michal Golas in Brandon River odstopila.

"Primož je preprosto neverjeten"

Roglič je zmago proslavljal ob Georgeu Bennettu, Robertu Gesinku, Lennardu Hofstedeju, Seppu Kussu, Paulu Martensu in Jonasu Vingegaardu, Jumbo-Visma pa je med dirko izgubila le Toma Dumoulina. Prav mladi 23-letni Danec Vingegaard je bil odkritje nizozemske ekipe na svojem prvem Grand Touru. O svojem kapetanu pa je govoril v superlativih: "Primož je preprosto neverjeten, je najboljši kolesar na svetu. Res je izgubil Tour, a se je vrnil, dobil Liege–Bastogne–Liege in zdaj še Vuelto. Besede so ob tem odveč."

