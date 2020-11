"Roglič je najboljši kolesar na svetu"

V vodstvu Jumbo-Visme so izjemno veseli zaradi rezultatov, ki jih dosegajo. Izpostavljajo, da so ena od najboljših ekip na svetu.

Športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann je poudaril, da so kot ekipa naredili velik korak naprej. Verjame, da so ena od najboljših na svetu, zmaga Primoža Rogliča na Vuelti pa je dokaz za to. V letu 2021 čaka kolesarje nizozemskega moštva velika sprememba, s katero upajo, da bodo naredili še korak naprej.

Nizozemsko moštvo Jumbo-Visma ima v Primožu Rogliču osrednjega junaka Vuelte. Osvojil je namreč rdečo majico najboljšega na tritedenski dirki, zeleno majico za najboljšega po točkah in osvojil štiri etape. V deželo tulipanov se je iz Adrie Mobila preselil leta 2016 in od takrat naprej je šla njegova kakor tudi krivulja Jumbo-Visme strmo navzgor.

"Ta zmaga je krona zelo nenavadnega leta"

Primož Roglič zasluženo okronan za kralja letošnje Vuelte. Foto: Reuters Prav Roglič je tisti, ki je s svojimi rezultati "prisilil" vodilne, da so začeli razmišljati kot zmagovalci. Iz leta v leto tako sestavljajo vse bolj kakovostno moštvo. Z njim so se na tritedenskih dirkah veselili dvojne zmage na Vuelti, za las so bili ob zmago na letošnji dirki Tour de France, na lanskem Giru pa je osvojil tretje mesto.

"Ko je imel Primož na Vuelti težave, smo mu kot ekipa uspeli pomagati. Kot ekipa smo naredili velik korak naprej. Lahko rečemo, da smo ena najboljših na svetu. Zelo sem ponosen na to, kar smo dosegli. Zlasti na naše korake, ki smo jih delali v zadnjih letih, da je ekipa toliko zrasla. Ta zmaga je krona zelo nenavadnega leta," je v nedeljo v Madridu razlagal športni direktor ekipe Grischa Niermann, medtem ko je osrednji direktor Richard Plugge na Twitterju po uspehu čivknil: "Tako ponosen sem na to ekipo. Hvala vsem."

"Po težkem porazu na Touru se je bojeval. Potreboval je takšen trenutek."

Roglič je preživljal težke trenutke, a se je boril in vztrajal. Zato je še toliko bolj cenjen. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Oba sta razumljivo ponosna na Rogliča, o njegovih predstavah pa je Niermann dejal: "S štirimi etapnimi zmagami in skupnim uspehom smo lahko izjemno zadovoljni. V Primožu smo imeli top favorita. Bojeval se je po razočaranju in izgubi dirke Tour de France. Pokazal je, da je nesporni zmagovalec."

Kot so na Iberskem polotoku izpostavljali vsi kolesarji, so bile letošnje priprave na Vuelto nekoliko specifične. Zlasti za tiste kolesarje, ki so pred tem nastopili na Dirki po Franciji. "Niso bile optimalne, ampak za vse je bilo enako. Nismo natančno vedeli, kje stojimo. Če gledam zdaj nazaj, smo lahko zelo veseli s tem, kako smo dirkali. S štirimi etapnimi in skupno zmago je naše delo opravljeno zelo uspešno. V Primožu smo imeli top favorita. Po težkem porazu na Touru se je bojeval. Potreboval je takšen trenutek. Na svetovnem prvenstvu še ni bil v najboljši pripravljenosti, vendar smo nato na Liege-Bastogne-Liege videli, da ima še vedno veliko motivacije. Sezona je bila dolga in tekmoval je od začetka do konca. Drugič zapored je številka 1 na lestvici. Zmaga lahko različne tipe dirk. To pove vse. Absolutni zmagovalec je in z njim je odlično delati," se je razgovoril Niermann.

V novo leto z novim proizvajalcem koles

Moštveni kolegi vedno izpostavljajo, kako osredotočen je Roglič in s svojim načinom življenja ter dirkanja dela boljše tudi njih. Mladi Jonas Vingegaard je z izbranimi besedami spregovoril o slovenskem šampionu: "Primož je neverjeten. Najboljši kolesar na svetu je. Na Touru je zadnji dan izgubil rumeno majico. Kako se je vrnil z zmago na Liegu in Vuelti, je neverjetno."

@WoutvanAert gespot op een niet Bianchi. addio bellezza italiana. 😢😢 pic.twitter.com/krLgVTp3Fc — Joep Kwantes (@JoepKwantes) November 7, 2020

V novi sezoni pa bodo kolesarji Jumbo-Visme doživeli spremembo, o kateri so sicer spregovorili že na pripravah mlade ekipe pri nas na Rogli letos poleti. Sodelovanje s proizvajalcem koles Bianchijem se je po sedmih letih končalo. Nizozemci so se odločili za novo zgodbo, novo pot. Roglič bo tako dočakal veliko spremembo in v naslednjem letu tekmoval s kolesi Cervelo, ki je do zdaj med World Tour ekipami sodelovalo s Team Sunweb - novo kolo je medtem že preizkusil Wout van Aert. Bo Rogli prav novo kolo prineslo tudi skupno zmago na Touru ali morda olimpijsko medaljo, ki sta med drugim želji nekdanjega smučarskega skakalca?