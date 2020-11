Ni dvoma, kdo je najboljši, in vsiljivec je samo eden

Jelena Đoković in Maria Francisca Perello imata pomembno vlogo pri uspehu svojih mož (Novaka Đokovića in Rafaela Nadala) v zadnjem desetletju. Foto: Gulliver/Getty Images

V tedenski rubriki TOP 10 smo pogledali, kdo je v zadnjem desetletju teniško sezono končal na prvem mestu. Še enkrat se je potrdilo, da na tem seznamu ni ravno veliko imen, pravzaprav se je pojavil le en "vsiljivec". Na veliko presenečenje na tem seznamu ne bomo našli Rogerja Federerja. Švicar je nazadnje sezono kot prvi igralec sveta končal pred več kot desetimi leti, in sicer leta 2009.

Foto: Gulliver/Getty Images

2020 – Izenačil se je z legendarnim Petom Samprasom

Novak Đoković je letos še šestič sezono končal kot najboljši in se na večni lestvici na prvem mestu izenačil z legendarnim Petom Samprasom. Đoković je do zdaj (trenutno poteka še finalni turnir v Londonu) osvojil štiri turnirske lovorike. Med drugim tudi turnir za grand slam - OP Avstralije. Do danes je odigral 52 dvobojev, njegov izkupiček pa je 64 zmag in šest porazov. Novak se na turnirju finalne osmerice še bori za uvrstitev v polfinale, v katerem bo igral proti Aleksandru Zverevu.

Rafael Nadal je leta 2019 zbral 58 zmag in le deset porazov. Foto: Guliver/Getty Images

Leta 2019 je na prvem mestu končal Rafael Nadal, ki je takrat zbral štiri lovorike. In kot je značilno zanj v zadnjem desetletju, je zmagal na OP Francije. Tistega leta je na pesku dobil še turnir v Rimu, na trdi podlagi pa je slavil na OP ZDA in v Montrealu v Kanadi. Lani je bilo njegovo razmerje zmag in porazov 58 proti 10.

2018 – Novak Đoković še petič

Leta 2018 je Novak še petič v karieri dvignil prestižni pokal za najboljšega igralca sezone. Na njegovem seznamu so se znašle štiri turnirske zmage. Med njimi sta bili dve zmagi s turnirjev za grand slam. Tega leta je zmagal v Wimbledonu, pokal pa je dvignil še v New Yorku na OP ZDA. Tistega leta je odigral 67 dvobojev, njegov izkupiček je bil 54 zmag in 13 porazov. Na travnati podlagi je odigral 12 dvobojev in izgubil le enkrat.

2017 – Rafael Nadal na pesku le enkrat položil lopar

Leta 2017 se je četrtič na vrh lestvice povzpel Rafa, ki je tistega leta zmagal na šestih turnirjih. Štiri je dobil na pesku in dva na trdi podlagi. Od turnirjev velik četverice je zmagal na OP Francije in OP ZDA. Tistega leta je odigral kar 85 dvobojev (72 zmag in 13 porazov). Na pesku je odigral 25 dvobojev in moral le enkrat priznati poraz. V Rimu ga je premagal Dominic Thiem.

Andy Murray je bil že tik pred tem, da lopar obesi na klin. Foto: Gulliver/Getty Images

2016 – Andy Murray prvič, ali tudi zadnjič?

Vsiljivec na prestižnem seznamu, če ga lahko tako imenujemo, je Andy Murray. Prvič se je zgodilo, da je leto končal na prvem mestu. Boj za prvo mesto je trajal do zadnjega dvoboja, ko sta se Đoković in Murray na turnirju najboljše osmerice pomerila v finalu. Dvoboj je s 6:3 in 6:4 dobil Škot, ki je tistega leta zmagal na devetih turnirjih. Dobil je 80 dvobojev, izgubil pa je le desetkrat. Murray se zadnja leta ubada s poškodbami in vprašanje je, ali mu bo še kdaj uspelo.

2015 – Nole v svojo vitrino postavil rekordno število lovorik

Leta 2015 je Beograjčan dosegel največ turnirskih zmag v svoji karieri. V svojo vitrino je postavil kar 11 turnirskih lovorik. Od tega so bile kar tri s turnirjev za grand slam – z OP Avstralije, iz Wimbledon in z OP ZDA. Njegova statistika je bila bleščeča, od 91 odigranih dvobojev jih je izgubil le sedem. Na pesku, v dvorani in na travi je izgubil le enkrat, medtem ko je na trdi podlagi izgubil štirikrat.

Foto: Gulliver/Getty Images

2014 – Đoković na travi ni poznal poraza

Đoković je leta 2014 tretjič v karieri dvignil pokal. Eden najboljših igralcev vseh časov je v tem letu zmagal na sedmih turnirjih. Od največjih turnirjev je dobil le enega – Wimbledon. Takrat je na sveti travi zmagal drugič v karieri. Zmagal je na 65 dvobojih, 11 pa jih je izgubil. Na travi ni bil poražen, a je res, da je odigral le turnir v Wimbledonu.

Leta 2013 je Nadal zbral deset turnirskih zmag. Foto: Gulliver/Getty Images

2013 – Rafa izgubil le sedem dvobojev

Osmo leto v naši rubriki je bil na koncu najboljši Rafael Nadal, ki se je takrat še tretjič veselil tega uspeha. Majorčan je leta 2013 zmagal na desetih turnirjih, kar je njegov drugi največji uspeh (leta 2011 je zbral enajst turnirskih zmag). Od 82 dvobojev jih je izgubil le sedem, na rdečem pesku le dva. En poraz mu je v finalu Monte Carla zadal Novak Đoković.

2012 – Đoković odigral kar 91 dvobojev

V letu 2012 je Nole odigral 91 dvobojev, premoč je moral nasprotnikom priznati dvanajstkrat. Osvojil je šest turnirskih zmag, na turnirju za grand slam je slavil le v Melbournu. Tistega leta je OP Avstralije dobil tretjič v karieri, prav tako je zmagal na finalnem turnirju najboljše osmerice.

Novak Đoković je leta 2011 prvič zmagal v Wimbledonu. Foto: Gulliver/Getty Images

2011 – Za Srba je bilo to leto res nekaj posebnega

Leto 2011 je bilo za srbskega teniškega zvezdnika nekaj posebnega. Tistega leta je prvič sezono končal na prvem mestu lestvice ATP, prvič je dobil tudi turnir na wimbledonski travi. To leto je Novak zbral deset turnirskih zmag, tri na turnirjih za grand slam (OP Avstralije, Wimbledon in OP ZDA). Odigral je 80 dvobojev in jih le šest izgubil. Na pesku in trdi podlagi je doživel le en poraz, medtem ko ga na travi ni premagal nihče.