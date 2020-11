Blestel v matematiki, nato pa se raje posvetil športu

V nedeljo je ruski teniški igralec Daniil Medvedjev zmagal na turnirju Nitto ATP Finals. 24-letnik ima zelo zanimivo zgodbo. Od tega, da je blestel v matematiki in fiziki, do tega, da je bil včasih na teniškem igrišču prava živčna razvalina. Danes svoje zmage sprejema nenavadno mirno.

"Mislim, da je bila to najtežja zmaga v mojem življenju, saj je Dominic Thiem zares zahteven nasprotnik. Mislim, da je igral svoj najboljši tenis. Mogoče to ne drži, ampak tako sem čutil med dvobojem. V drugem nizu je bil zelo blizu zmagi, ampak mi je uspelo ostati v dvoboju," je po nedeljski zmagi v Londonu razlagal Medvedjev, četrti igralec sveta.

Nima družinskih športnih genov

Ruski teniški zvezdnik ne prihaja iz športne družin. Kot sam pravi, se je v športu znašel bolj po naključju. Sprva so starši želeli, da bi se ukvarjal s plavanjem, a ko so prišli na bazen, so videli plakat za tečaj tenisa. Oče mu je predlagal igranje tenisa in tako je pri devetih letih prvič prijel teniški lopar v roke.

Foto: Gulliver/Getty Images

Obiskoval eno najprestižnejših univerz v Moskvi, a se je odločil za šport

Po nekaterih zapisih je bil Daniil v Moskvi eden najbolj nadarjenih dijakov za matematiko. Obiskoval je šolo, v kateri je bil poudarek na fiziki in matematiki. Pravzaprav je končal kar dva razreda v enem letu in se vpisal na eno najprestižnejših fakultet v Moskvi – MGIMO. Kljub velikim sposobnostim se je moral na koncu odločiti za eno stvar. Izbral je tenis in ni se zmotil.

O njegovi ženi Darji se bolj malo ve. Tudi ona pa je nekdaj igrala tenis in razume, kako stvari potekajo pri tem športu. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri 14 letih je zelo resno igral videoige in se celo udeležil državnega prvenstva. "Bil sem res dober – tako dober kot fant, ki zdaj zmaguje na vseruskem prvenstvu FIFA." Kot je povedal, tega hobija še ni opustil. Idealen konec tedna zanj je, če lahko igra PlayStation, priznava Medvedjev, ki se je pred kratkim poročil s svojo izbranko Darijo.

Noče je izpostavljati v medijih, o njej je znano bolj malo. Nekdaj naj bi igrala tenis in tekmovala v nižjih kategorijah. Po pripovedovanju Daniila je to v njunem razmerju dobro, saj njegova izbranka razume ves kaos, ki se dogaja v življenju teniškega igralca. Par že nekaj časa živi v Monte Carlu, kjer ima Daniil idealne razmere za trening, a ob tem priznava, da pogreša domačo Moskvo, kjer ima večino svojih prijateljev.

Ostaja skromen

Čeprav se je na njegovem bančnem računu v tem času nabralo že kar nekaj denarja - samo s turnirskimi nagradami je zaslužil nekaj več kot 14 milijonov dolarjev (12 milijonov evrov) -, ostaja na trdnih tleh. Edina večja naložba je bil nakup avtomobila. Za najbolj nepremišljen nakup je označil nakup obleke pri modnem oblikovalcu Philippu Pleinu, saj je zapravil nekaj več kot deset tisoč dolarjev (osem tisoč evrov).

Uspeh je dosegel korak za korakom

Daniil Medvedev velja za nekakšen športni fenomen, saj je pri 198 centimetrih njegovo gibanje na igrišču zavidanja vredno. Priznal je, da je imel v mlajših letih nekoliko nenavadno tehniko tenisa in da ni bil najbolj stabilen. Z leti je to popravil. Njegova kariera ni imela velikih preskokov, svoje rezultate je postopoma stopnjeval. Meni, da so mu pomagale vse izkušnje, ki jih je pridobil na športni poti.

Včasih je loparje lomil kot za stavo, v zadnjih dveh letih se je zelo umiril. Foto: Gulliver/Getty Images

Od divjaka do igralca, ki se ima pod nadzorom

Še pred kratkim smo lahko danes 24-letnega igralca videli, kako je norel na igriščih. V enem najbolj znanih incidentov je kot 21-letni mladenič na turnirju v Wimbledonu sodnici pod stol vrgel kovance in ji s tem dal vedeti, da so jo podkupili. Še bolj divji je bil v mlajših kategorijah, saj je svoje loparje lomil kot za stavo. On in Andrej Rubljov, njegov prijatelja iz otroštva, sta bila na igrišču znana kot "divjaka". "Ko sva bila otroka, sva lahko povsem znorela in zaradi tega izgubljala dvoboje," je pred časom razlagal Moskovčan.

To si je Medvedjev privoščil po porazu v Wimbledonu.

Danes je Medvedjev eden najstabilnejših teniških igralcev, ki uspehe in zmage sprejema nenavadno mirno. Lani je osvojil štiri turnirje. Letos je v skrajšani sezoni dobil dva turnirja, medtem ko se je na OP ZDA prebil do polfinala. Vsekakor bomo v prihodnosti videli še veliko njegovih turnirskih zmag.