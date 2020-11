Schumacher ali Hamilton? Številke na Angleževi strani, čustva na Nemčevi.

Lewis Hamilton je v nedeljo zmagal na dirki za veliko nagrado Turčije in si zagotovil še svoj sedmi naslov svetovnega prvaka v formuli ena. S tem je na večni lestvici ujel dozdajšnjega rekorderja Michaela Schumacherja, Nemca pa po številu zmag prehitel že pred dvema tednoma. Anglež je zdaj s sedmimi šampionskimi naslovi in 93 zmagami sam na vrhu zgodovinskih lestvic. Pa to pomeni, da je tudi najboljši dirkač formule ena vseh časov?

Pri tem vprašanju se stvari kot vselej zapletejo. Jasnega odgovora ni, saj je "nemogoče primerjati športnike iz različnih obdobij", kot pravijo poznavalci. Številke – te zdaj nedvoumno podpirajo Hamiltona – niso edino merilo, še pravijo številni analitiki formule ena, med njimi tudi španski as Fernando Alonso, ki si je s Hamiltonom delil sedež v McLarnu leta 2007.

Rubens Barrichello, Jean Todt in Michael Schumacher so razvajali strastne navijače Ferrarija. Foto: Guliver/Getty Images

Kaj pravi Fernando Alonso?

"Spomnim se, da je bil Michael dirkač, ki ga je bilo izjemno težko premagati. Bil je eden od največjih talentov v tem športu, imel je nekaj več," je pred meseci za Sport Bild razlagal španski prvak, ki je po sezoni 2018 sklenil kariero v formuli ena, a se namerava spet vrniti v ta šport. "Lewis je zelo dober, nedvomno najboljši v svoji generaciji, ampak ko je pri McLarnu dirkal Jenson Button, Lewis ni osvojil naslova prvaka. Tudi pri Mercedesu je eno sezono zaostal za moštvenim kolegom Nicom Rosbergom. To se Michaelu ni dogajalo, vedno je zmagoval. Zame je Michael v prednosti," je menil Alonso, sam dvakratni svetovni prvak.

Schumacher sprejemal izzive, Hamilton se jim je izogibal

No, Schumacher ni zmagoval vedno, kot večina dirkačev se je v prvih sezonah v formuli ena dokazoval v nekonkurenčnih dirkalnikih, najprej pri Jordanu, nato pa pri Benettonu, ta se je tudi z njegovim prispevkom šele razvil v zmagovito moštvo, medtem ko je Hamilton v formulo ena leta 2007 stopil skozi glavni vhod, mesto je takoj dobil v enem od najboljših bolidov, McLarnu, in prvo zmago dosegel že na svoji šesti dirki, prvi naslov prvaka pa dočakal v svoji drugi sezoni.

Hamilton v formuli ena vleče same prave poteze. Foto: Reuters

Schumacher je na prvo zmago čakal 18 dirk, priboril si jo je v času, ko je na stezah kraljeval Nigel Mansell, aktivne pa so bile še legende tega športa, Ayrton Senna, Alain Prost in Nelson Piquet. Šef majhnega moštva Benetton Flavio Briatore je v moštvo leta 1992 pripeljal še inženirja Rossa Brawna in sestavine za zmagoviti recept so bile pripravljene. V sezonah 1994 in 1995 se je Schumi veselil prvih dveh naslovov prvaka, nato pa sprejel nov izziv. Namesto da bi še kakšno sezono ali dve žel sadove trdega dela, se je odločil za odhod k Ferrariju.

Nemec osvojil srca tifosov

V legendarnem moštvu so na naslov prvaka takrat čakali že 20 let in so v Schumacherju videli priložnost, da si povrnejo staro slavo. Nemec je k rdečim prišel z Rossom Brawnom in v štirih letih so skupaj sestavili zmagoviti mozaik, ki je Schumacherju v letih 2000 do 2004 prinesel še pet lovorik. In pri tem gre za čustva iz naslova, nemški zvezdnik je namreč osvojil srca strastnih italijanskih navijačev, tifosov, ti so ga povzdignili med dirkaške bogove.

Bo po sedmem naslovu končal? Foto: Reuters

Hamilton se je tovrstnim izzivom spretno izogibal. Ko je McLaren začel kazati znake popuščanja, se je preselil k ambicioznemu in finančno odlično podprtemu projektu Mercedesa. Na Otoku so njegovo odločitev sicer hvalili kot pogumno, a je bila predvsem zelo pametna. Pet sezon po njegovem prvem naslovu prvaka se je začela popolna prevlada naveze Hamilton-Mercedes, z eno kozmetično napako leta 2016, ko je naslov prvaka osvojil drugi dirkač Mercedesa, Nico Rosberg.

Prevladi Mercedesa ni videti konca

V zadnjih štirih sezonah je Hamilton zmagoval kot po tekočem traku, pravega izzivalca ni imel, Angleževe zmage so postale domala neizbežne, z njimi pa je upadlo tudi zanimanje za formulo ena. Seveda za to ni kriv Hamilton sam, zanesljivost njegovih predstav je posledica res neizmernega talenta, toda brez napetosti, brez drame, brez napetih obračunov je šport nezanimiv. In nič ne kaže, da bi se prevlada Mercedesa in Hamiltona lahko prav kmalu končala. Hamiltonove številke bodo ob koncu njegove kariere še veliko bolj osupljive, se strinja večina komentatorjev, če le ne bo 35-letni Anglež kariere sklenil veliko prej od pričakovanj. Namignil je namreč že, da bi se lahko poslovil že po tej sezoni. Do konca te so sicer še tri dirke.

