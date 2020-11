Hamilton na kaotični dirki ubranil naslov in se izenačil s Schumacherjem

Za Britanca je to četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka in sedmi v karieri (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Na vrhu večne lestvice se je po številu naslovov izenačil z Michaelom Schumacherjem (prvak leta 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

"Marsikaj je mogoče, le vztrajati je treba"

"Brez besed. Zahvaljujem se celotni ekipi, tako osebju, ki je bilo z menoj v Turčiji, kot tistim, ki skrbijo za avtomobil v tovarni. Hvala vsem prijateljem in družini. Kot otrok sem zgolj sanjal in gledal dirke. Nihče si ni mislil, da je kaj takega mogoče, a je, le vztrajati je treba," je po novi zmagi in naslovu razmišljal čustveni 35-letnik.

Foto: Reuters

"Ko smo prišli v Turčijo, smo se zavedali, da bo to težka dirka. Po kvalifikacijah sem bil razočaran. Veliko smo se naučili. Danes je bilo na začetku zelo zahtevno s pnevmatikami. V enem trenutku sem si rekel, da mi dirka "uhaja" iz rok, a smo se uspeli vrniti in zmagati," je še dodal Britanec.

Po težavah Bottasa v prvem krogu prosta pot do naslova

Hamiltonu bi lahko predčasno slavje v tej sezoni preprečil le moštveni sotekmovalec Valtteri Bottas, ki je imel pred dirko edini še nekaj teoretičnih možnosti. A s slabim današnjim nastopom Finca, po vrtenju v prvem krogu je končal v ozadju, je imel Britanec odprto pot do naslova prvaka.

Hamilton je dirko sicer začel s šestega startnega položaja, a je v preizkušnji, v kateri je na dogajanje močno vplivalo tudi slabo vreme in mokra steza, prišel do prvega mesta in je tako na najlepši način, z deseto zmago, potrdil prevlado v sezoni.

Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Sergio Perez in Sebastian Vettel. Foto: Reuters

Na odru za zmagovalce še Perez in Vettel

Današnjo dirko sta na zmagovalnem odru končala še Mehičan Sergio Perez (Racing Point) in Nemec Sebastian Vettel (Ferrari).

Do konca sezone so še tri dirke, dve v Bahrajnu (29. novembra in 6. decembra) in zadnja v Abu Dabiju (13. decembra).

