Najdaljših 28 sekund v življenju: roke je dal v ogenj za otroke #video

V torek so sporočili, da so Romaina Grosjeana, voznika formule 1, izpustili iz bolnišnice, potem ko je v nedeljo na VN Bahrajna doživel hudo nesrečo. Z veliko hitrostjo se je zaletel v ogrado, dirkalnik se je ob tem razpolovil, Grosjean pa je bil 28 sekund obdan z ognjenimi zublji.

Foto: Reuters

Po nesreči na stvari gleda drugače

Marsikomu je v nedeljo ob gledanju dirke formule 1 zastal dih ob grozoviti nesreči Romaina Grosjeana. Ta se je po čudežu, mnogi so prepričani, da mu je življenje rešil sistem Halo, sam izvlekel iz dirkalnika in utrpel "le" nekaj opeklin.

"Lahko rečem, da sem vesel, da sem živ in da zdaj na stvari gledam drugače. Prav tako se želim vrniti v dirkalnik. Če bo to mogoče, že v Abu Dabiju," je za francoski TF1 povedal dirkač. Ta je že v torek prek svojega Twitterja sporočil, da se počuti bolje in je vesel, da je živ in se lahko pogovarja s svojimi navijači.

Managed to push the button to record. Again thank you for all the messages 🙏 pic.twitter.com/czgrZi0MOf — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 1, 2020

Nekatera sporočila so ga ganila do solz

Grosjean je med drugim razkril, kako se mu je uspelo rešiti iz gorečega pekla, v katerem je preživel skoraj 30 sekund. Kot je povedal, da je bilo tako, kot da bi se še enkrat rodil in da bo ta dan za vedno zaznamoval njegovo življenje. Veliko ljudi mu je zaželelo vse dobro, sporočila nekaterih so ga ganila do solz.

"Ne vem, ali je čudež prava beseda, ampak zagotovo to ni bil dan, ko bi umrl. Zdelo se je veliko dlje kot 28 sekund. V svojem vizirju sem videl oranžno in videl sem plamene na levi strani dirkalnika. V tistem trenutku sem razmišljal o številnih stvareh, med drugim tudi o Nikiju Laudi. Mislil sem si, da se ne more tako končati in ne zdaj. Svoje zgodbe v formuli 1 ne morem končati na takšen način."

Roke je dal v ogenj za svoje otroke

"Rekel sem si, da moram priti ven za svoje otroke. Roke sem dal v ogenj in začutil, da karoserija gori. Šel sem ven, nato sem začutil, da me nekdo vleče, takrat sem vedel, da sem zunaj," je povedal 34-letni dirkač, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico.

Romain Grosjean se želi čim prej vrniti na steze. Foto: Reuters

Ne želi končati v formuli ena na tak način

Dirka v Abu Dabiju je na sporedu od 13. do 15. decembra in je tudi zadnja dirka. Na njej bi rad nastopil tudi Grosjean, saj si želi končati zgodbo v formuli 1 na malce drugačen način. Jasno je, da prihodnje leto ne bo imel več sedeža v moštvu Haas. Odločili so se, da bodo zamenjali oba voznika. To bosta Rus Nikita Mazepin in Mick Schumacher, sin slovitega Michaela Schumacherja.

"Res si želi biti v Abu Dabiju. Ampak rekel sem mu, da naj se najprej pozdravi in da bomo o tem govorili v nedeljo ali ponedeljek. Bomo videli, če bo izvedljivo," je povedal Gunther Steiner, šef moštva Haas.

Kako je bila videti nedeljska nesreča?