Francoski dirkač po grozljivi nesreči odhaja iz bolnišnice

Foto: Gulliver/Getty Images

Grosjean je le nekaj zavojev po startu dirke po trčenju z Danilom Kvjatom izgubil nadzor nad dirkalnikom, zaneslo ga je v desno, potem pa je s polno hitrostjo, približno 250 km/h, treščil v ogrado.

Po trčenju se je Haasov dirkalnik zarinil pod kovinsko ograjo in se prelomil na pol, takoj pa so ga tudi zajeli plameni. A so varnostniki hitro posredovali in se lotili gašenja, Grosjean pa se je po 28 sekundah sam rešil iz ognjenih zubljev.

Grosjeana so najprej oskrbeli v reševalnem vozilu ob stezi, nato so ga prepeljali v vojaško bolnišnico v Bahrajnu. V nesreči je dobil le lažje opekline na obeh rokah, je pa vseeno ostal v bolnišnici.

"Jutri me bodo verjetno odpustili iz bolnišnice. Počutim se vse bolje. Seveda me še malo boli, ampak glede na to, kar se je zgodilo, ni hujšega. Vesel sem, da sem živ in se lahko pogovarjam z vami," je na Instagramu sporočil Francoz.

Na drugi dirki konec tedna v Bahrajnu ga bo zamenjal testni voznik v ekipi Haas Brazilec Pietro Fittipaldi, Grosjean pa upa, da bo potem lahko nastopil na zadnji dirki sezone 13. decembra v Abu Dabiju.