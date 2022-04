Po grozljivi nesreči se bo še vrnil v dirkalnik formule 1

Romain Grosjean je na VN Bahrajna 2020 doživel in z nekaj sreče preživel grozljivo nesrečo. Treščil je v zaščitno ogrado, njegov dirkalnik se je prepolovil in zagorel, a se je po nekaj sekundah uspel rešiti iz ognja. Bil je kar hudo opečen, še posebej po dlaneh. Njegove kariere v formuli 1 je bilo konec, ne pa tudi dirkaške. Že lani se je vrnil v kokpit - v ameriškem prvenstvu indycar. Tam dirka tudi letos (z ekipo Andretti Autosport) in nedavno je na tretji dirki sezone izenačil svoj najboljši dosežek. Še tretjič je osvojil drugo mesto.

F1 driver Romain Grosjean was able to escape after being involved in a massive crash at the Bahrain Grand Prix that engulfed his car in flames.



Foto: Reuters Bo pa vsaj enkrat še sedel v dirkalnik kraljice avtomotošporta, formule 1. Vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff mu je kmalu po nesreči obljubil, da bo odpeljal vsaj en testni dan ali pa en petkov prosti trening v še lani šampionskem Mercedesovem dirkalniku. Zaradi protikoronskih omejitev lani tega na Grosjeanovo domači VN Francije nato niso mogli izpeljati. In je zgodba nekoliko potihnila. A očitno Wolff na obljubo ni pozabil. Grosjean je pred dnevi pokazal, da že ima Mercedesovo čelado za obljubljeni dan v njihovem dirkalniku. "Vsi me sprašujejo o testu z Mercedesom. Ni se še zgodil, a čelada je že pripravljena."

Najhuje so jo skupile njegove dlani. A že pol leta pozneje je ponovno dirkalnik. Foto: Reuters "Test se bo zagotovo zgodil. Bomo videli, kdaj bomo to lahko izpeljali. Ko dam besedo, dam besedo," je potrdil Wolff. Grosjeanu je zdaj obljubil, da se bo to zgodilo še letos. Ker med samo sezono testiranja niso dovoljena, testni dan za Grosjeana Mercedes težko organizira. Oziroma bi ga lahko samo s starim dirkalnikom. Letos ni mogoč niti njegov nastop na petkovem treningu na VN Francije. "Isti konec tedna imam dirko v Iowi." Grosjean se sicer zaveda, da je dirkanje v formuli 1 nekaj povsem drugega kot v dirkalniku serije indycar. Še posebej v zavojih in pri zaviranjih so sile G mnogo višje. "Komaj čakam, da načrt uresničimo, pa čeprav bo moj vrat zelo trpel. V njem sem ostal brez dela mišice."