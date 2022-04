Haas Rusom ne bo vrnil že plačanih 12 milijonov

Nikita Mazepin v Haasu na zimskih testiranjih. Pozneje so z dirkalnika umaknili napis Uralkali in barve ruske zastave.

Podjetje Uralkali v lasti ruskega oligarha Dmitrija Mazepina in njegovega sina dirkača Nikito Mazepina so dober teden dni pred prvo dirko sezone vrgli iz ameriške ekipe – po ruski invaziji na Ukrajino. Dmitrij Mazepin, sicer rojen v Belorusiji, je tesen znanec ruskega predsednika Vladimirja Putina. Pred dnevi so mu v Italiji zaplenili nepremičnine v vrednosti 115 milijonov dolarjev.

V Haasu trdijo, da imajo po pogodbi pravico prekinitvi sodelovanje z Uralkalijem, če bi to omadeževalo njihov ugled. Po posvetovanju s pravno službo so se odločili, da jim že prejetega sponzorskega denarja ni treba vrnitvi. "Zahteva Uralkalija, da jim vrnemo 12 milijonov evrov, je neutemeljena in zato zavrnjena," so zapisali v pismu ruskemu podjetju, poroča motorsport.com.

Obenem zdaj Haas zahteva od Uralkalija osem milijonov evrov odškodnine, češ da bodo imeli zaradi prekinitve pogodbe izgubo. Ta denar želijo v nekaj dneh. Če ga ne dobijo, družini Mazepin ne bodo dali Nikitovega dirkalnika iz sezone 2021. Haas niti ne želi plačati honorarja svojemu zdaj že nekdanjemu vozniku za prva dva meseca in pol leta 2022.

V Uralkaliju izjav za medije ne dajejo. Enako Nikita Mazepin.