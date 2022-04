Dmitri Mazepin: Italijani so mu zasegli stomilijonsko vilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italija je Dmitriju in Nikiti Mazepin, ki sta bila še lani del svetovnega prvenstva formule ena, zasegla nepremičnine, v vrednosti 115 milijonov dolarjev.

Družini Mazepin so italijanske oblasti nepremičnine zasegli na severu Sardinije. Vrednost zaseženih objektov znaša okrog 115 milijonov dolarjev. Med zaseženimi nepremičninami je vila z imenom Rocky Ram. Dmitri in Nikita Mazepin sta na seznamu posameznikov, proti katerim je Evropska unija izdala sankcije, saj so del bližnjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Najvrednejši italijanski ulov je tudi Slovencem dobro znana superjahta

Ukrepi proti Mazepinovima, ki sta se morala letos na hitro umakniti iz Haasovega moštva formule ena, so sicer del širših aktivnosti. Italija je v zadnjih tednih Rusom zasegla za več kot 900 milijonov evrov lastnine. Najvrednejši zaseženi objekt je bila superjahta (jadrnica) milijarderja Andreja Melničenka, ki so jo ocenili na 530 milijonov dolarjev. Zasegli so jo v Trstu, še lani pa je bila dolgo zasidrana tudi pred slovensko obalo.

Foto: PU Koper