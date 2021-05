Po grozljivi nesreči bo sedel v Hamiltonov zmagoviti dirkalnik

Grosjean je na dirki v Bahrajnu 29. novembra doživel hudo nesrečo, ki bi lahko imela tudi precej bolj tragične posledice. S polno hitrostjo je namreč zletel s steze in se zaletel v zaščitno ogrado, njegov dirkalnik pa se je prelomil na pol in zagorel.

Kljub grozljivi nesreči se je ta zanj končala precej srečno, saj je Francoz lahko sam splezal iz gorečih razbitin, dobil pa je le manjše opekline na obeh dlaneh. Zaradi posledic nesreče je sicer moral izpustiti zadnji dirki sezone, drugo preizkušnjo v Bahrajnu in zadnjo postajo sezone 2020 v Abu Dabiju.

Izkazalo pa se je, da je bila ta dirka njegova zadnja v formuli 1, saj moštvo Haas z njim ni podaljšalo pogodbe.

Zdaj pa bo dobil priložnost za volanom Mercedesa na testnih vožnjah, poroča francoska tiskovna agencija AFP, opravil pa bo še eno predstavitveno vožnjo s Hamiltonovim dirkalnikom dva dni pred veliko nagrado Francije. Foto: Reuters

Grosjean, ki je nastopil na 179 dirkah F1 in se desetkrat zavihtel na zmagovalni oder, je dejal: "Zelo sem vznemirjen, da bom spet lahko skočil v dirkalnik F1. Prvič sem za to možnost slišal v bolnišnici v Bahrajnu, ko mi je šef Toto (Wolff, op. STA) ponudil priložnost. To me je zelo razveselilo."