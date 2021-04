Kaotično dirko dobil Verstappen, Hamilton kljub napaki drugi

Za Verstappna je to prva letošnja zmaga in skupno 11. v karieri.

Dirka je bila v težkih razmerah na mokri stezi in delno v dežju izjemno težka in je zahtevala precejšen davek. Najhujša je bila nesreča v 34. krogu, ko sta pri veliki hitrosti trčila Mercedesov dirkač Finec Valtteri Bottas in Williamsov Britanec George Russell. Na srečo sta ostala nepoškodovana, a so morali dirko za pol ure prekiniti, da so stezo očistili.

Že pred tem je napako naredil svetovni prvak Hamilton, ki se je pri prehitevanju uštel in zapeljal s steze ter se vrnil v ozadju, a je po ponovnem startu pridobil precej in se na koncu prebil tudi na stopničke.

Max Verstappen in Lewis Hamilton. Foto: Guliverimage

V seštevku SP sta po dveh dirkah Verstappen in Hamilton, ki sta prvo dirko končala v obrnjenem vrstnem redu, povsem skupaj, zdaj ima Hamilton 44 točk, Verstappen pa 43.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Portugalske v Portimau 2. maja.

Preberite še: