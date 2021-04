Verstappen najboljši na zadnjem prostem treningu

Drugi in tretji čas treninga sta dosegla Britanca Lando Norris (McLaren-Mercedes) in svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes), četrti je bil drugi Red Bullov dirkač Mehičan Sergio Perez, peti pa najboljši Ferrarijev voznik Monačan Charles Leclerc.

Kvalifikacije v Imoli bodo danes ob 14. uri, dirka pa v nedeljo ob 15.

Formula 1 v Barceloni brez gledalcev

Dirka formule 1 v Barceloni bo letos potekala brez gledalcev, so sporočili prireditelji. Odločitev je padla po posvetu z lokalnimi katalonskimi oblastmi zaradi strožjih ukrepov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dirka v Kataloniji bo 9. maja.

Kot so sporočili prireditelji, so jih pristojne zdravstvene oblasti obvestile, da zaradi trenutne situacije, povezane z novim koronavirusom, ni možna izpeljava dirke z udeležbo gledalcev.

Nova, strožja pravila, ki zadevajo tudi športne prireditve, bodo tam veljala od 26. aprila, prireditelji pa so pojasnili, da ne morejo že zdaj predvideti, kakšni bodo ukrepi za konec tedna, ko bo na sporedu dirka, zato so se že zdaj odločili za tekmovanje brez prisotnosti gledalcev.

Po prvotnih načrtih so sicer nameravali ogled dovoliti manjšemu številu obiskovalcev in so tudi že začeli prodajati vstopnice. Tistim, ki so jih kupili, bodo zdaj kupnino vrnili.