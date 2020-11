Ricciardo zgrožen nad hollywoodskim prikazom Grosjeanove nesreče

Avstralski dirkač formule 1 Daniel Ricciardo je bil zgrožen nad "hollywoodskim" prikazom grozljive nesreče Francoza Romaina Grosjeana (Haas) na veliki nagradi Bahrajna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Voznika Renaulta so zmotili predvsem neprestani posnetki nesreče, medtem ko so ostali dirkači čakali na ponovni začetek preizkušnje.

Nedeljsko hudo dirkaško nesrečo je Francoz prestal le z lažjimi opeklinami tudi zavoljo varnostne tehnologije in veliko sreče. Ricciardo pa ni bil zadovoljen z vodstvom F1, ki je ves čas priprave na ponovni start prikazovalo posnetke ognjenih zubljev in na pol presekanega dirkalnika.

"Zgrožen in razočaran sem nad F1, ker je nesrečo prikazovala na način, kot jo je. To so počeli s posnetkom za posnetkom ognja in dirkalnika, ki ga je presekalo na pol. In kot da to še ni bilo dovolj, so postregli še s posnetkom kamere na Romainovem bolidu," je po dirki razlagal Avstralec. Ta je tako kot drugi dirkači več kot eno uro čakal na ponovni start preizkušnje.

"Zakaj potrebujemo toliko posnetkov? Dirkamo že čez eno uro. Njegova družina mora gledati vse to, naše družine prav tako. Ni pošteno. To ni zabavna industrija. Prikazovati vse skupaj, kot da je to nekaj iz Hollywooda, ni v redu. Naj to storijo naslednji dan, vendar ne pred ponovnim startom," je nadaljeval 31-letnik iz Pertha.

"F1 bi se lahko ukvarjala s povsem drugačno zgodbo," je zaključil dirkač Renaulta, sicer četrtouvrščeni v seštevku svetovnega prvenstva.

Iz vodstva F1 so se že odzvali na Ricciardove besede in prek tiskovnega predstavnika dejali, da so vzpostavljeni strogi protokoli glede prikazovanja nesreče in da posnetke prikazujejo šele, ko ugotovijo, da je dirkač na varnem in ni utrpel večjih poškodb. Če temu ni tako, ne prikazujejo nobenih slik nesreče, so še pristavili v sporočilu za javnost.

Grosjean, ki je noč preventivno preživel v bolnišnici, je le nekaj zavojev po startu dirke po trčenju z Rusom Danilom Kvjatom (Alpha Tauri) izgubil nadzor nad dirkalnikom, zaneslo ga je v desno, potem pa je s hitrostjo približno 250 km/h treščil v ogrado.

Po trčenju se je Haasov dirkalnik zarinil pod kovinsko ograjo in se prelomil na pol, takoj pa so ga tudi zajeli plameni. Varnostniki se se nemudoma lotili gašenja, Grosjean pa se je sam rešil iz ognjenih zubljev, varnostniki so mu pomagali le pri preskakovanju ograje. Zvečer je navijačem iz bolnišnice že sporočil, da je z njim tako rekoč vse v redu.

VN Bahrajna je sicer dobil že okronani svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom. Slavil je 95. zmago v karieri.