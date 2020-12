Če bo v Tokiu obvezna karantena, jim bo to pošteno premešalo načrte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med zadnjo etapo Dirke po Franciji (18. 7. 2021) in cestno dirko na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto (24. 7.) je predvidenih le šest dni razmika. Če bodo obveljali zadnji namigi, da bo tudi za olimpijce obvezna 14-dnevna karantena, se bodo številni kolesarji znašli pred pomembno odločitvijo. Francoski Tour ali olimpijske igre? Bi olimpijski spored morali spremeniti?

Čeprav v svetu kolesarstva največ šteje zmaga na Dirki po Franciji, pa mnogim kolesarjem tudi olimpijske igre pomenijo veliko. Med njimi je vsekakor tudi Primož Roglič, vodilni kolesar lestvice UCI in športnik Slovenije leta 2020.

Rogliču tudi olimpijske igre pomenijo ogromno

Kot je povedal v spletnem druženju s slovenskimi novinarji pred razglasitvijo športnika leta 2020, se sicer zaveda, da v kolesarstvu olimpijske igre ne štejejo toliko kot v drugih športnih panogah, so pa zanj, ki izhaja iz zimskih športov, pomembne in si želi, da bi bil v Tokiu v čim boljši formi. A bo zaradi kratke časovne premice med obema vrhuncema športnega leta 2021 to vse prej kot preprosto.

"Med dirkama ni veliko časa. Oboje se mora optimalno iziti, a verjamem, da si tudi po Touru lahko konkurenčen na olimpijskih igrah," se nadeja Roglič.

Primož Roglič se želi izkazati tudi na olimpijskih igrah. Med zadnjo etapo Dirke po Franciji in cestno dirko je samo šest dni. Foto: Vid Ponikvar

Bodo Japonci vztrajali pri 14-dnevni karanteni?

A nič od tega ne bo izvedljivo, če bi obveljala napoved, o kateri poročajo belgijski mediji, da bi udeležence olimpijskih iger po prihodu na Japonsko čakala 14-dnevna karantena, čeprav je bilo pred časom rečeno, da za olimpijce to pravilo ne bo veljalo.

Nizozemski as Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), specialist za cestne dirke in ciklokros, ki si v Tokiu želi nastopiti na gorskem kolesu v disciplini olimpijski kros, je v tem primeru pripravljen izpustiti Tour, čeprav je še pred dnevi zagotavljal, da bo zaradi sponzorjev vsekakor dirkal tudi na francoski pentlji, pa čeprav bi zaradi tega imel manj možnosti za medaljo v olimpijskem krosu.

Če bi Mathieu Van der Poel, Nizozemec, ki se enako dobro znajde na cestnem, gorskem in kolesu za ciklokros, sam odločal, bi se odločil za nastop na olimpijskih igrah, a ker so pomembne tudi želje sponzorjev, bo morda izbral Tour. Foto: Guliverimage/Getty Images

Kolesarske preizkušnje kot uvod v olimpijske igre

Kolesarske preizkušnje so namreč vse tempirane na začetek olimpijskih iger. Dirka po Franciji se bo končala 18. julija, cestna olimpijska dirka pa je razpisana že za 24. julij. Dva dneva pozneje bo na sporedu olimpijski kros, kronometer pa naj bi izpeljali 28. julija 2021.

V primeru obvezne karantene bi se v težavah znašla tudi dekleta. Njihov Giro Rosa se konča 11. julija, olimpijska cestna dirka pa jih čaka že 25. julija.

Prvotno je veljalo, da se bodo kolesarji lahko izognili karanteni, saj bodo nekateri že prej zaščiteni znotraj mehurčkov svojih ekip, drugi bodo karanteno opravili že pred odhodom v deželo vzhajajočega sonca, tretji pa se bodo do takrat že cepili. Med njimi bržkone tudi Tadej Pogačar in sotekmovalci iz ekipe UAE Emirates, ki naj bi se proti koronavirusu cepili že januarja med pripravami.

Bo 14-dnevna karantena obvezna za vse prišleke na Japonsko? Foto: Getty Images

14-dnevna karantena za vse, tudi za profesionalne športnike?

Vse je bilo pripravljeno tudi za t. i. sistem Athlete Track oz. sistem za sledenje športnikom, ki bi karanteno "odslužili" z nekajkratnim preverjanjem. A – kot kaže – to zdaj ne bo pomagalo.

Japonska se namreč želi zaščititi pred vnosom novih okužb v državo, zato so s ponedeljkom močno poostrili vstopne pogoje. Ti bodo za zdaj enaki za splošno javnost in profesionalne športnike.

Če bodo julija prihodnje leto še vedno v veljavi, bo marsikateri kolesar oz. njegova ekipa moral sprejeti pomembno odločitev. Je več vredna dobra uvrstitev na Touru, ki je največja kolesarska dirka v sezoni, a je na sporedu vsako leto, ali olimpijskih igrah, ki so na vrsti na štiri leta oz. – če vskoči pandemija – celo na pet let?

Belgijcu Remcu Evenepoelu morda ne bo treba izbirati, saj naj bi nastopil na majskem Giru in ne na Touru. Foto: Guliverimage/Getty Images

Že zdaj je znano, da se s to dilemo ne bo treba ukvarjati letošnjemu zmagovalcu Gira Tau Geogheganu, niti čudežnemu Belgijcu Remcu Evenepoelu, ki dobro okreva po poškodbi, ali Italijanu Vincenzu Nibaliju, saj bodo vsi trije nastopili zgolj na majskem Giru, se bodo pa pred velikim vprašanjem znašli veliki kolesarski kalibri, kot so Roglič, Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Marc Hirschi, olimpijski prvak iz Ria Greg van Avermaet in še kdo …

Za sponzorje je koristnejši nastop na Touru

Z ekipnega vidika je odločitev preprosta. Sponzorje na svojih dresih lahko razkazujejo samo na Touru, medtem ko je na olimpijskih igrah na dresu prostor le za državni grb.

"Pred dvema tednoma smo dobili zadnjo različico zahtev s strani organizatorja v Tokiu, kjer je zapisano, da bodo vztrajali pri 14-dnevni karanteni po prihodu na Japonsko," je v pogovoru za belgijski medij Sporza povedal Johan Bellemans, vodja zdravstvene službe pri belgijskem olimpijskem komiteju.

"Z logističnega vidika obdobje karantene za športnike, kar zadeva treninge, ni najbolj preprosto, poleg tega bo prišlo do križanja z drugimi športnimi dogodki, kot so francoski Tour, teniški turnir v Wimbledonu in liga NBA. Če bi odločitev sprejel Mednarodni olimpijski komite, potem bi bilo obdobje karantene krajše, a v tem primeru gre za odločitev japonskih oblasti, ki bodo vztrajale pri zahtevi po 14-dnevni karanteni," je še opozoril.

Olimpijski prvak iz Ria Greg Van Avermaet predlaga dve rešitvi: skrajšanje karantene ali preložitev kolesarskih dirk na rep olimpijskega sporeda. Foto: Guliverimage/Getty Images

Olimpijski prvak ima dva zanimiva predloga

Tom Van Damme, prvi mož belgijske kolesarske zveze in predsednik Sveta profesionalnih kolesarjev (Professional Cycling Council), je že nakazal, da se bodo kolesarji s to zahtevo preprosto morali sprijazniti, Van Avermaet, olimpijski prvak iz zadnjih poletnih olimpijskih iger v Riu, pa je predlagal dve rešitvi zagate.

Skrajšanje karantene iz 14 na denimo pet dni ali pa premik kolesarskih preizkušenj na rep olimpijskega sporeda. To bi hkrati omogočilo oboje – karanteno in nastop na Touru ter igrah pod petimi krogi.

"Če se bodo kolesarji morali odločiti za Tour ali olimpijske igre, bo to pomenilo, da na igrah ne bo najmočnejše konkurence," je opozoril olimpijski prvak.