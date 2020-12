Pogačar bi se lahko cepil že januarja; njegov direktor med prostovoljci na testiranju

Zmagovalec letošnje Dirke po Franciji Tadej Pogačar, njegovi sotekmovalci in osebje v ekipi UAE Emirates bodo lahko že januarja 2021 prejeli cepivo proti koronavirusni bolezni, če bo cepivo družbe Sinopharm do takrat odobreno in če bodo posamezniki to želeli. Direktor ekipe Mauro Gianetti je bil eden od 30 tisoč prostovoljcev, ki so v Abu Dabiju testirali novo cepivo.

Direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti je kot prostovoljec sodeloval v obsežnem testiranju cepiva proti koronavirusni bolezni. "Cepljenje bo povsem spremenilo naš odnos z zunanjim svetom," je v pogovoru za italijanski časnik Gazzetta dello Sport napovedal direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti.

Eden od številnih prostovoljcev

Pojasnil je, da je bil eden od 30 tisoč prostovoljcev, ki so v Abu Dabiju sodelovali v obsežnem testiranju novega cepiva Sinopharma. "Cepivo smo dobili v dveh odmerkih, po katerih nisem čutil nobenih stranskih učinkov," je povedal.

"Cepivo je trenutno v tretji fazi testiranja, kar pomeni, da še nima odobritve za širšo uporabo, ni pa daleč do tega trenutka. Pričakovati je, da bodo prihodnje leto cepivo distribuirali v več milijonih odmerkov. Načrtujemo, da bi januarja cepili vse naše kolesarje in člane osebja," je napovedal.

Za ta korak se bodo odločili, če bo cepivo do takrat že odobreno in registrirano.

"Cepljenje ne bo obvezno, ampak bo stvar osebne odločitve," je dodal.

Cepivo Sinopharm so razvili na Kitajskem, del testiranj pa so v sodelovanju z družbo Group 42 izvedli v Združenih arabskih emiratih. Gianetti je zagotovil dovolj cepiva za 28 kolesarjev in skoraj sto članov osebja.

Kolesarji UAE-ja na lastni koži izkusili posledice covida-19

V ekipi UAE so že konec februarja spoznali, kakšne razsežnosti prinaša novi koronavirus. "Že konec februarja smo se zavedali resnosti situacije. Osem oseb iz naše ekipe je zaradi koronavirusa pristalo v bolnišnici, dva celo na kisiku, tako da smo takoj vedeli, da s tem ni šale" je Tadej Pogačar razkril v pogovoru za Sportal.

"Ko to doživiš tako od blizu, se bolj zavedaš resnosti situacije, kot pa če samo prebiraš o tem, da virus kroži nekje na Kitajskem, in si misliš, da to ni nič takega. No, zdaj smo videli, kako hitro se je virus raznesel po vsem svetu. Pa tudi že prej smo se zavedali, za kaj gre. V ekipi so nas stalno opozarjali na to, da se je treba paziti, da to ni hec," je še povedal Pogačar, ki je po dirki UAE skupaj s sotekmovalci v luksuznem hotelu preventivno preživel 14 dni karantene.

Kolesarji ekipe UAE so se že februarja začeli spoznavati z razsežnostmi novega koronavirusa. Foto: Fizza

Njegov moštveni kolega, kolumbijski šprinter Fernando Gaviria, je takrat v osami preživel dolg mesec dni (oktobra je bil ponovno pozitiven na testiranju na novi koronavirus), ekipni osteopat Dario Marini pa se je na oddelku za intenzivno nego zdravil kar devet dni.

Po poročanju portala Cyclingnews naj bi Pogačar sezono 2021 začel z dirko na Majorki (Challenge Mallorca), nato pa naj bi se vrnil v Združene arabske emirate, kjer naj bi se pripravljal na branjenje zmage na Touru.

Ekipo sta zapustila Fabio Aru in Sergio Henao, v novi sezoni pa se ji bodo pridružili Rafał Majka, Matteo Trentin in Ryan Gibbons.

