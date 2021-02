Alexu Cisarju, Roku Tršanu, Jakovu Faku, Klemnu Bauerju in Mihi Dovžani (na sliki od leve) bosta za SP na Pokljuki na pomoč priskočila še mladinca Anton Vidmar in Lovro Planko.

Alexu Cisarju, Roku Tršanu, Jakovu Faku, Klemnu Bauerju in Mihi Dovžani (na sliki od leve) bosta za SP na Pokljuki na pomoč priskočila še mladinca Anton Vidmar in Lovro Planko. Foto: Prezlc Photography

Čez natanko teden dni se bo na Pokljuki začelo letošnje biatlonsko svetovno prvenstvo. V slovenski reprezentanci so imeli v tej zimi kar nekaj težav z okužbami z novim koronavirusom. In če je moški del izbrane vrste že zdrav in pripravljen na boje, je v ženskem delu stanje vse prej kot idealno. Za zdaj sta novemu koronavirusu ušla le Jakov Fak in Polona Klemenčič.

Prav zdravje Faka, ta se je letos zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa izognil tudi bolj običajnim virusom, ki so mu med sezono skoraj po pravilu oteževali življenje, je odlična novica za domače ljubitelje biatlona, saj bo prav 33-letni as iz Mrkopalja glavno slovensko orožje v boju za kolajno, ki si jo je vodstvo panoge zastavilo kot enega od ciljev.

"Če medalje ne načrtujemo, jo težko dobimo"

"Zastavili smo razmeroma visoke cilje. Pri moških je to medalja. Vemo, da so cilji visoki, mogoče preveč optimistični, a če medalje ne načrtujemo, jo težko dobimo," je na današnji spletni novinarski konferenci povedal vodja panoge za biatlon pri SZS Janez Ožbolt. Poleg medalje si želi še "dve uvrstitvi do 15. mesta in dve uvrstitvi do 30. mesta. Pri dekletih pa enkrat do 25. mesta in dvakrat do 40. mesta. Želja je, da se ena od štafet uvrsti med prvih osem".

Jakov Fak: Zavedam se svoje vloge na domačem svetovnem prvenstvu, a kljub vsemu poskušam nastopiti čim bolj sproščeno. Foto: Prezlc Photography

Jakov Fak v zadnjih pripravah na prvenstvo pili še zadnje podrobnosti in, opogumljen s stopničkami na tekmi s skupinskim štartom na zadnji postaji svetovnega pokala v Antholzu, že nestrpno pričakuje bitke za odličja. "Počutim se zdravega, normalno treniram. Zavedam se svoje vloge na domačem svetovnem prvenstvu, a kljub vsemu poskušam nastopiti čim bolj sproščeno. Na tekmovanjih želim biti osredotočen na svoj nastop. Upam, da bo ta zadostoval za dober rezultat,'' sporoča najboljši slovenski biatlonec.

"Pričakujemo najboljše uvrstitve v letošnji sezoni"

Trener moškega dela reprezentance Uroš Velepec bo četverice tekmovalcev – Slovenija ima v moški konkurenci pravico do nastopa štirih tekmovalcev – sestavljal iz nabora Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan, Aleks Cisar ter tudi mladincev Antona Vidmarja in Lovra Planka, ki sta se izkazala na tekmovanjih nižje ravni. ''Imamo načrt, kdo bo nastopal na kateri tekmi. Fantje že vedo, z vami pa bom to informacijo delil pozneje. Pričakujemo pa najboljše uvrstitve v letošnji sezoni," pravi Velepec, ki pa nam je vendarle izdal, da bosta na prvi tekmi prvenstva, v mešani štafeti moški mesti zasedla Jakov Fak in Klemen Bauer, saj bo to zanju dobra aktivacija za pomembnejše tekme.

Večina ima še danes posledice

Uroš Velepec: Ni preprosto, ljudje zaradi koronavirusa umirajo, mi smo se izvlekli in poskušamo biti na najvišji ravni. Foto: Prezlc Photography Vsi z izjemo Faka so že preboleli koronavirusno bolezen, nazadnje Klemen Bauer, ki je že pri močeh, a bodo šele tekme pokazale, kakšne posledice je na Ihancu pustil virus. "S covidom smo se spopadli konec oktobra in na začetku novembra. Večina prebolelih ima še danes posledice. Ne vemo še natanko, kakšne, zato tudi po treningu malo tipamo, kaj je prav in kaj ni. Klemen je izpustil tri etape v januarju, nas pa veseli, da se temu klubu ni pridružil Jakov. Upam, da se mu ne bo. Ni preprosto, ljudje od tega umirajo, mi smo se izvlekli in poskušamo biti na najvišji ravni,'' opozarja Velepec.

Na pomoč mladinki

Koronavirus je napadel tudi ženski tabor, in to pred kratkim, kar je trenerko Andrejo Mali – tudi ona je zbolela – prisililo, da se je za okrepitvami ozrla po mladinkah. Tri tekmovalna mesta, do katerih ima pravico slovenska reprezentanca izjema je štafeta), bo Malijeva zapolnjevala iz nabora petih biatlonk. Poleg prvokategornic Polone Klemenčič, Lee Einfalt in Nike Vindišar – nastop te zaradi zdravstvenih težav ni gotov – sta ji na voljo še mladinki Lena Repinc in Živa Klemenčič.

Tudi v ženski reprezentanci se te dni spopadajo s koronavirusom. Foto: Prezlc Photography

''V ženski del ekipe je prišel virus na obisk v nepravem času, čeprav za športnika nikoli ni pravi čas. Ekipa je zelo okrnjena, če lahko rečem, edina preživela je Polona, Lea pa okreva. Nika je dobila malo težjo obliko, pri njej je več negotovosti. Pridružili se bosta mladinki, ki sta januarja prikazali izjemne rezultate že v članski kategoriji. Ta ekipa z mladinkama ne bo čisto nič okrnjena. Te štiri tekmovalke bodo naslednji teden pripravljene na tekmovanje," pravi Malijeva.

Spored SP na Pokljuki: Sreda, 10. februar:

15.00, mešane štafete, 4 x 7,5 km Petek, 12. februar:

14.30, šprint, moški, 10 km Sobota, 13. februar:

14.30, šprint, ženske, 7,5 km Nedelja, 14. februar:

13.15, zasledovanje, moški, 12,5 km

15.30, zasledovanje, ženske, 10 km Torek, 16. februar:

12.05, posamično, ženske, 15 km Sreda, 17. februar:

14.30, posamično, moški, 20 km Četrtek, 18. februar:

15.15, mešani pari Sobota, 20. februar:

11.45, štafeta, ženske, 4 x 6 km

15.00, štafeta, moški, 4 x 7,5 km Nedelja, 21. februar:

12.30, skupinski štart, ženske, 12,5 km

15.15, skupinski štart, moški, 15 km

Preberite še: