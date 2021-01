Senzacije, ki se jih radi spominjamo

Tokrat bomo v rubriki pogledali, kateri igralci so na največjih teniških turnirjih poskrbeli za velika presenečenja in s tem nase pritegnili velik del pozornosti. V TOP 10 smo izbrali nekaj najbolj zanimivih.

Prva nepostavljena igralka, ki je zmagala grand slam

Ko smo ravno pred začetkom OP Avstralije, bomo najprej predstavili avstralsko zgodbo avstralske igralke Christine O'Neil. Ta je namreč leta 1978 v odprti eri tenisa postala prva ne postavljena teniška igralka, ki je uspela zmagati turnir za grand slam. Trajalo kar 30 let, da smo lahko videli naslednjo igralko, ki ji je uspel ta podvig. Takrat je v finalu po dveh nizih premagala Američanko Betsy Nagelsen (6:3, 7:6).

Jelena Dokić je postala najnižje uvrščena igralka, ki je premagala prvo nosilko na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage/Getty Images

Neznana srbska igralka poskrbela za senzacijo v Wimbledonu

Jelena Dokić je za veliko presenečenje poskrbela leta 1999, ko je takrat premagala sicer šele 19-letno Martino Hingis. Hingisova je bila takrat že vseeno zelo uveljavljena igralka, ki je imela v svoji vitrini že kar nekaj lovorik iz turnirjev velike četverice. Po bolečem porazu na OP Francije, je bila Švicarka odločena, da še tretjič v štirih letih osvoji Wimbledon. Njene načrte ji je že v prvem krogu prekrižala Dokićeva, takrat šele 129. igralka sveta. Na ta način Jelena je postala najnižje uvrščena igralka, ki je premagala prvo nosilko na turnirjih za grand slam. Dokićeva, ki je imela vse prej kot lahko življenjsko pot, se je takrat prebila do četrtfinala.

Italijanka v polfinalu šokirala Sereno Williams

Za izjemno zgodbo je leta 2015 poskrbela italijanska igralka Roberta Vinci. Na turnirju OP ZDA je za veliko favoritinjo turnirja veljala Američanka Serena Williams, ki je lovila četrto zaporedno zmago v New Yorku, s tem pa bi postala šele četrta igrala v zgodovin, ki bi v enem letu zmagala vse štiri turnirje za grand slam. Do polfinala je kazalo vse dobro, nato pa je sledil velik šok. Pod hladno prho jo je poslala takrat 32-letna nepostavljena Roberta Vinci, potem ko je Sereno premagala z izidom 2:6, 6:4, 6:4. Vincijeva je potem v finalu izgubila proti rojakinji Flaviji Pennetti.

Michael Chang Foto: Guliverimage/Getty Images

Francoska senzacija 17-letnega Američana

Za enega največjih presenečenj v zgodovini OP Francije je poskrbel Michael Chang. Takrat šele 17-letni teniški igralec je v četrtem krogu igral proti slovitemu Ivanu Lendlu. Chang je prva dva niza izgubil. Kazalo je na lahko zmago Lendla, a Američan se je uspel vrniti in kljub krčem, bil je že na proti k sodniku, da dvoboj preda, se je obrnil, stisnil zobe in zmagal - 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 6:3. Tistega leta pa je tudi dobil največji turnir na pesku, ko je v finalu po petih nizih premagal Stefana Edberga.

Šved premagal kralja peska Foto: Gulliver/Getty Images

Švedski teniški igralec Robin Soderling je leta 2009 na pariškem pesku premagal Rafael Nadala, takrat od leta 2005 takrat nepremaganega na OP Francije. Soderling je takrat kot 23. igralec sveta veljal za vrhunskega igralca, a po mnenju mnogih je bilo veliko prepričanih, da proti Špancu nima pravih možnosti za zmago. A v četrtem krogu se je zgodilo veliko presenečenje, potem ko je Šved premagal po štirih nizih 6:2, 6:7(2), 6:4, 7:6(2). Nadal, 13-kratni zmagovalec Pariza, je v vseh teh letih v Parizu izgubil le še dvakrat. Leta 2015 ga je v četrtfinalu premagal Novak Đoković, leto pozneje pa v tretjem krogu rojak Marcel Granollers-Puyol.

"Osredotočila sem se na Piercea Brosnana, ker je tako lep. Samo opazovala sem ga." Foto: Gulliver/Getty Images

Ni želela izgubiti zaradi prisotnosti "Jamesa Bonda"

Za prijetno presenečenje je poskrbela Francozinja Marion Bartoli, ki je leta 2013 zmagala znameniti Wimbledon. Takrat je v finalu premagala Nemko Sabine Lisicki in izpolnila svoje sanje. Bartoli je že leta 2007 igrala v velikem finalu, a je je bila prekratka za zmago. Zelo zanimiva je bila njena izjava po zmagi, potem ko ji je bil velik navdih Pierce Brosnan, ki je dolga leta igral vlogo znamenitega Jamesa Bonda. "Osredotočila sem se na Piercea Brosnana, ker je tako lep. Samo opazovala sem ga. Rekla sem si, da si ne smem dovoliti, da pred njim igram slabo. Kmalu po veliki zmagi je Bartolijeva presenetljivo končala športno pot. Po karieri je imela tudi velike zasebne težave.

Arantxa Sanchez Vicario je postala najmlajhša zmagovalka turnrijev za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Postala je najmlajša zmagovalka turnirjev za grand slam

Za veli mejnik je leta 1989 poskrbela španska teniška igralka Arantxa Sánchez Vicario, ko je zmagala na OP Francije. In to v času, ko je na teniških igriščih dominirala legendarna Steffi Graf. Takrat šele 17-letna Španka je Nemko premagala prav v finalu in s tem postala najmlajša zmagovalka na turnirjih za grand slam. Njen rekord pa je veljal le eno leto, potem ko je pri 16 letih svoj prvi turnir za grand slam osvojila Monika Seleš. Arantxa Sánchez Vicario je v svoji karieri osvojila štiri turnirje velike četverice. Tri na pariškem pesku in enega na OP ZDA.

Ne smemo spregledati wimbledonske zgodbe iz leta 2016. Britanec Marcus Willis, ki se je senzacionalno uvrstil na glavni turnir. Nastopiti je moral tako v predkvalifikacijah kot tudi v kvalifikacijah. Prava teniška evforija je nastala, ko je v prvem krogu premagal 54. igralca sveta Ricardasa Berankisa, v drugem krogu pa igral proti Rogerju Federerju in izgubil (6:0, 6:3 in 6:4). "Kot da bi bil na igrišču okoli pet minut. Čas leti, ko se imaš dobro, in noro je, ko razmišljaš o tem," je po dvoboju povedal Willis, ki mu takšen uspeh ni več uspel.

Foto: Gulliver/Getty Images

Veliko presenečenje Japonke in na koncu velika drama

Naomi Osaka je leta 2018 postala prva Japonka, ki je zmagala OP ZDA. V velikem finalu je po dveh nizih presenetljivo premagala Sereno Williams (6:2 in 6:4). Dvoboj pa je zaznamoval spor med glavnim sodnikom in Sereno Williams. Na koncu je to še kako občutila nič kriva Osaka, ki je na slavnostnem odru obstala v solzah žalosti. Osaka, ki je pred leti kot majhna deklica s tribun spremljala svojo vzornico, je s kislim nasmeškom in objokanimi očmi prevzela lovoriko. "Žal mi je. Vem, da ste vsi navijali zanjo in žal mi je, da se je moralo tako končati," je povedala Naomi, se obrnila k Sereni in še dodala. "Res sem hvaležna, da sem lahko igrala proti tebi. Hvala ti."

Cori Gauff Foto: Gulliver/Getty Images

Petnajstletnica in njena velika zgodba

Ameriška teniška igralka Cori Gauff je leta 2019 postala najmlajša teniška igralka v zgodovini Wimbledona, ki se je uvrstila na glavni turnir. Njena neverjetna zgodba se je nadaljevala, ko je v prvem krogu premagala svojo vzornico Venus Williams. Njeno kakovost je na tistem turnirju izkusila tudi naša Polona Hercog. Ta je v drugem krogu proti njej izgubila po treh nizih (3:6, 7:6 (7), 7:5), Zgodba Guaffove se je tistega leta končala v tretjem krogu, ko je izgubila proti Simoni Halep (6:3, 6:3).