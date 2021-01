Ko se je proti najstnici obrnilo 16 tisoč glasnih in jeznih navijačev #video

Njeni uspehi v športni karieri so izjemni. Skupaj je osvojila 25 zmag na turnirjih za grand slam. V posamični konkurenci je osvojila pet zmag, v ženskih dvojicah 13, v mešanih dvojicah pa sedem. Švicarka še danes velja za najmlajšo zmagovalko na turnirju za grand slam, potem ko je pri vsega petnajstih letih zmagala v dvojicah Wimbledona. Pri sedemnajstih letih je zmagala že med posameznicami. Leta 1997 je v finalu Wimbledona premagala Jano Novotno in postala najmlajša zmagovalka Wimbledona v zadnjih 110 letih.

Dosegla je vrhunske uspehe in lahko bi postala ena izmed redkih igralk, ki bi v svoji vitrini imela zmage od vseh štirih turnirjev za grand slam. Priložnost je imela leta 1999, ko bi lahko zmagala na OP Francije, a jo je zaradi mladostniške vihravosti, po mnenju nekaterih tudi vzvišenosti, zapravila. Kaj se je dogajalo v tistem finalu leta 1999?

Pred dvobojem je veljala za veliko favoritinjo. Foto: Gulliver/Getty Images

Za veliko lovoriko OP Francije sta se v tistem finalu pomerili takrat šele 19-letna Martina Hingis in legendarna Steffi Graf, ki se je počasi spogledovala s koncem kariere. Mnogi so menili, da je Švicarka velika favoritinja v tem dvoboju. To je bila zanjo velika priložnost, da osvoji še edino manjkajočo lovoriko s turnirjev za grand slam.

Če je Martina veljala za veliko favoritinjo, je bilo pred dvobojem jasno, da je občinstvo na strani Grafove. Nemka je bila priljubljena, za svojo nepriljubljenost pa je z nepremišljenimi izjavami in arogantnim obnašanjem poskrbela kar Hingisova sama. Tistega leta na OP Avstralije je dejala, da je Francozinja Amelia Mauresmo na pol moški, medtem ko je za Grafovo izjavila: "Steffi je imela v preteklosti dobre rezultate, ampak tenis je danes hitrejši in fizično težji. Ona je že stara in njen čas je že mimo."

Nikakor se ni mogla sprijazniti s sodniško odločitvijo. Foto: Gulliver/Getty Images

Šele glavni sodnik turnirja jo spravil nazaj na igrišče

In res, kazalo je, da bo Hingisova brez težav dobila tisti finale. Prvi niz je dobila s 6:4, v drugem pa je vodila z 2:0. Do tistega trenutka je občinstvo relativno mirno spremljalo dvoboj, a po sporni in pozneje usodni točki, se je vse spremenilo …

V prvi točki tretjega niza je Hingisova vrnila servis Grafove. Mnogi, ne samo Hingisova, so menili, da je žogica pristala v polju, medtem ko je linijska sodnica ocenila, da je bil avt. Hingisova je glavno sodnico prosila, da preveri odtis žogice. Tako glavna, kot tudi linijska sodnica sta potrebovali kar nekaj časa, da sta sploh našli odtis žogice in nato ocenili, da je bila ta žogica zunaj. Seveda, se Martina Hingis s takšno odločitvijo ni strinjala. Šla je celo tako daleč, da je šla na drugo stran igrišča, kar je sicer v tenisu prepovedano. Sodnici je želela pokazati, kje naj bi žogica dejansko pristala, medtem ko se je Grafova čudila svoji nasprotnici in se smejala.

Vse skupaj jo je tako razbesnelo, da ni želela nadaljevati dvoboja in zahtevala je glavnega sodnika turnirja. Tudi ta ji ni uslišal. Ni imela druge izbire, da se vrne na igrišče in nadaljuje z igro. Za povrh vsega jo je glavna sodnica dvoboja kaznovala še z odvzemom točke, ker je odšla na drugo stran igrišča.

Potrpljenje je izgubljala tudi Grafova Pritisk občinstva je bil velik. Foto: Gulliver/Getty Images

Med tem časom se je na nabito polnih tribunah zbudilo tudi občinstvo. To je v nadaljevanju boja ob vsaki točki Hingisove glasno žvižgalo, na drugi strani pa je bila Grafova deležna huronskega navijanja. Na svoji strani je imela šestnajsttisočglavo množico. Na njihovih krilih je začela igrati vse bolje, medtem ko je Hingisova iz točke v točko padala v svoji igri. Bila je vidno pretresena, v določenih trenutkih je s solzami v očeh prosila sodnico, naj umiri glasno občinstvo. Z odhodom v slačilnico je želela razbiti ritem igre Grafovi. Pozneje je tudi Nemko minilo potrpljenje, ki se je naglas spraševala, ali bodo igrali tenis ali se bodo malo pogovarjali.

Šele po posredovanju mame in trenerke je prišla na podelitev. Foto: Gulliver/Getty Images

Na koncu smo bili priča preobratu in zmagi Grafove, ki je tistega leta zadnjič nastopila na Roland Garrosu. Razočarana nad porazom in obnašanjem občinstva, je Martina zavrnila podelitev. Vendarle je po posredovanju njene mame in njene trenerke objokana prišla na slovesnost in sprejela lovoriko poraženke.

"Če ne bi bilo moje mame, se ne bi vrnila. Dajte no, bi vi prišli ven, potem ko vam vsi žvižgajo," je za tuje medije razlagala Hingisova, ki tisto popoldne ni znala razložiti, zakaj se je tako obnašala. Zato je dan po tem povedala: "Mislim, da sem izgubila razum. Bil je velik pritisk. Res sem si jo želela premagati in osvojiti ta naslov. Upam, da mi je občinstvo oprostilo," je še dejala takrat.

"Bila sem povsem presenečena, koliko ji je pomenila tista točka. To je samo igra in očitno je bilo to za njo veliko več kot samo teniški dvoboj," pa je po dvoboju izjavila Grafova.

Šele v tretje se je dokončno poslovila. Foto: Gulliver/Getty Images

Šele tretjič se je zares poslovila od tenisa

Čeprav je imela Hingisova pri 19 letih pred seboj še celo športno kariero, ji je šla od tistega dvoboja kariera navzdol, saj med posameznicami ni nikoli več osvojila turnirja za grand slam. Leta 2017 po skoraj 23 letih profesionalnega tenisa se je s solzami v očeh poslovila. To je bila zanjo že tretja upokojitev. Švicarka se je prvič poslovila leta 2003, ko so jo pestile poškodbe. Imela je vsega 22 let. Lopar je znova postavila v kot, ko je zaradi uživanja kokaina padla na dopinškem testu in dobila dvoletno prepoved igranja. Še danes trdi, da je nedolžna. Leta 2017 pa se je dokončno poslovila. Danes je poročena, je mama in uživa v družinsko življenje.