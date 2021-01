"The Great One", Wayne Gretzky, se je pred točno 30 leti pridružil NHL-klubu 700, v katerem je danes zgolj osem hokejistov. To mu je uspelo najhitreje med vsemi.

"The Great One", Wayne Gretzky, se je pred točno 30 leti pridružil NHL-klubu 700, v katerem je danes zgolj osem hokejistov. To mu je uspelo najhitreje med vsemi. Foto: AP Photo/Jon Murray, Guliverimage

Debelih 11 let po premiernem NHL zadetku - vknjižil ga ja na svoji tretji tekmi v najmočnejši hokejski ligi, 14. oktobra 1979, takrat še v dresu Edmontona - se je po mnenju mnogih hokejskih strokovnjakov najboljši hokejist vseh časov Wayne Gretzky vpisal v poseben klub. Klub, v katerem so bili pred njim le trije, za njim pa se mu je pridružil le še kvartet. Klub 700.

Domovanje New York Islanders Nassau Veterans Memorial Coliseum je bilo prizorišče druge tekme leta 1991 za Edmonton Oilers. Že dva obračuna pred tem so ljubitelji hokeja čakali, da "The Great One", kot se je Gretzkyja prijel vzdevek, prebije magično okroglo mejo, a je proti Minnesoti North Stars in New York Rangers ostal brez tako želenega zadetka. 3. januarja 1991 pa prava Gretzkyjeva eksplozija.

Ob koncu osme minute uvodne tretjine je po strelu z backhandom z bližine ugnal domačega vratarja Glenna Healyja in vknjižil 700. zadetek rednega dela lige NHL. V drugem delu srečanja je zadel še dvakrat in ob zmagi s 6:3 v statistiko vpisal 47. karierni NHL hat-trick. Dosežek, ki ga ni ponovil nihče.

700. NHL zadetek Wayna Gretzkyja (3. januar 1991):

Gretzky v družbi prvega člana kluba 700 - pokojne hokejske legende Gordieja Howea. Za zdaj sta edina hokejista, ki sta presegla tudi mejo 800 zadetkov. Foto: AP Photo/Bob Galbraith, Guliverimage

Gretzky je postal šele četrti hokejist, ki je med hokejsko klubsko smetano v rednem delu tekmovanja 700-krat zatresel mrežo nasprotnika. Mejnik, s katerim so se do takrat lahko pohvalili le Gordie Howe, Marcel Dionne in Phil Esposito. A tako hitro in tako mlad se klubu 700 ni pridružil nihče. Ne pred njim, ne za njim. Do 700 je prišel na 886. tekmi, pri 29 letih in 342 dneh.

Seven players have since joined Gordie Howe in the 700-goal club, with Wayne Gretzky standing as the only player to reach the benchmark in fewer than 1,000 games. #NHLStats pic.twitter.com/mjxuR5QrCn — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 4, 2020

V klubu 700 so: Wayne Gretzky, Gordie Howe, Jaromir Jagr, Brett Hull, Marcel Dionne, Phil Esposito, Mike Gartner in Aleksander Ovečkin.

Vse štiri Stanleyjeve pokale je osvojil z Edmontonom. Foto: Guliverimage

Za izjemnim Kanadčanom, ki bo čez nekaj tednov praznoval 60. rojstni dan, so mejo 700 NHL zadetkov presegli še Brett Hull, Mike Gartner, Jaromir Jagr in kot zadnji februarja lani Aleskander Ovečkin.

Prav kapetan Washington Capitals s 706 zadetki velja za mogočega Gretzkyjevega naslednika na vrhu večne lestvice strelcev lige NHL, čeprav je 35-letniku, ki v povprečju dosega 50 zadetkov na sezono, delo otežil covid-19, ki je skrajšal tako lansko kot prihajajočo sezono.

V "klubu 800" le on in Howe

Foto: Guliverimage In kako stvari stojijo povsem na vrhu? Gretzky je po včlanitvi v klub 700 v ligi NHL vztrajal še osem sezon, oblekel še dva druga dresa (na kratko St. Louis Blues in New York Rangers) in se pri štetju zadetkov ustavil malce pred 900, pri 894. Zadnjega je dosegel 29. marca 1999.

Je daleč najboljši strelec v zgodovini NHL, mejo 800 je presegel le še Howe, ki se je poslovil z 801 zadetkom.

Zadnji, 894. zadetek Gretzkega v ligi NHL (29. marec 1999):

Top 10 strelcev lige NHL vseh časov 1. Wayne Gretzky - 894 zadetkov

2. Gordie Howe - 801

3. Jaromir Jagr - 766

4. Brett Hull - 741

5. Marcel Dionne - 731

6. Phil Esposito - 717

7. Mike Gartner - 708

8. Aleksander Ovečkin - 706

9. Mark Messier - 694

10. Steve Yzerman - 692

Edini, ki ...

Eden od najboljših športnikov 20. stoletja, sinonim hokejskega mojstrstva, človek, ki ga v športnem merilu uvrščajo v najelitnejši razred, v katerem so med drugimi Muhammad Ali, Michael Jordan, Pele ..., je po 20 letih v najmočnejši ligi in štirih Stanleyjevih pokalih kariero končal leta 1999 v opravi New York Rangers. Njegovo 99 je liga NHL upokojila. Novembra 1999 je postal član hrama slavnih. Večina njegovih rekordov bo ostala nedotaknjenih za vedno. Foto: Guliverimage

Od najhitrejše ekipne igre na svetu se je poslovil kot lastnik številnih rekordov, med katerimi bodo nekateri, tudi zaradi spremenjenega načina igre, ostali za vselej nedotaknjeni. Do januarja 1998 je zbral 62 rekordov.

Ob tem, da je najboljši strelec lige, je med drugim tudi najboljši asistent vseh časov, hokejist z daleč največ zbranimi točkami v vsej karieri (2.857, drugi Jagr jih ima skoraj tisoč manj), z največ tekmami z vsaj tremi zadetki (50), edini, ki je v eni sezoni presegel mejo 200 točk (to mu je uspelo štirikrat, največ jih je zbral 1985/86 - 215 točk na 80 tekmah) ...