Končno jasno, kaj bo z ligo NHL

31 ekip, razdeljenih v štiri skupine, bo redni del začelo 13. januarja, v njem pa bo vsako odigralo 56 tekem. Moštva bodo v rednem delu palice prekrižala zgolj z moštvi svoje skupine. Po rednem delu, končal se bo 8. maja, bodo štiri najboljše ekipe iz vsake divizije napredovale v končnico. Ta se bo začela 11. maja, prvak bo znan najpozneje sredi julija.

Uradni pripravljalni tabori se bodo začeli 3. januarja, izjema so moštva, ki se lani niso uvrstila v končnico, ta lahko začnejo 31. decembra. Pripravljalnih tekem ne bo.

"Osredotočeni smo na to, da začnemo sredi januarja, upamo, da se bo to zgodilo ... Jasno je, da ne bo mogoče izpeljati vseh 82 načrtovanih tekem za posamezna moštva v rednem delu, skušali pa jih bomo zagotoviti čim več," je po pisanju STA še pred dogovorom z igralci povedal komisar lige Gary Bettman.

Sistem tekmovanja



Moštva bodo redni deli igrala zgolj z moštvi svoje divizije. Ekipa severne divizije bo v rednem delu s klubi iste divizije odigrala devet ali deset tekem, vsaka ekipa iz vzhodne, zahodne in centralne divizije pa se bo s klubi svoje divizije srečala osemkrat.



Najboljša štiri moštva svoje divizije bodo po rednem delu napredovala v končnico. Tudi v tej bodo sprva igrali znotraj svoje divizije, 1. s 4., 2. s 3. Ekipe, ki bodo napredovale v polfinale, bodo razporejene glede na število točk rednega dela na mesta med 1 in 4. Prvi se bo za finale udaril s četrtim, drugi pa s tretjim. Vse faze končnice bodo potekale na štiri zmage.

Priprava dogovora in pravil za igranje 31 ekip NHL je bila zahtevna naloga. Poleg varnostnih in zdravstvenih protokolov, ki so različni za posamezne zvezne države ZDA in Kanado, so morali upoštevati prav tako zelo različna pravila o javnih zbiranjih, ter zaostrene prehode meje med ZDA in Kanado.

Zadnjo tekmo prejšnje sezone NHL so odigrali 28. septembra, ko je na šesti tekmi finala ekipa Tampa Bay Lightning z 2:0 premagala Dallas Stars ter osvojila Stanleyjev pokal.

Skupina "smrti" je vzhodna divizija, Anže Kopitar in njegovi LA Kings pa bodo igrali v zahodni skupini (divoziji) z Anahem Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Minnesota Wild, St. Louis Blues, San Jose Sharks in Vegas Golden Knights.

Razporeditev ekip po divizijah:

Severna: Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets



Zahodna: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, St. Louis Blues, San Jose Sharks, Vegas Golden Knights



Centralna: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning



Vzhodna: Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals

